Песков объяснил, зачем российские войска сбили собственные БПЛА

Россия доказала свою приверженность договоренностям, достигнутым президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сбив свои беспилотники, нацеленные на энергообъекты Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Армия России получила приказ верховного главнокомандующего о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины вскоре после вчерашних переговоров российского и американского президентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В этот момент в воздухе уже находились семь российских беспилотников, которые были нацелены на объекты энергетической инфраструктуры Украины. «Беспилотники как раз выстраивались в боевой порядок. Шесть из них были сбиты «Панцирями» и один беспилотник был уничтожен дежурным самолетом ВВС РФ, поэтому наша система работает эффективно. Президент дал необходимые команды»,— сказал пресс-секретарь президента журналистам.

По данным Минобороны России, ВСУ намеренно атаковали дронами энергообъект в Краснодарском крае после приказа Владимира Путина о прекращении ударов.

Вчера, 18 марта, в течение ночи российская армия нанесла удар по обеспечивающим ВСУ нефтяным объектам. Вечером господин Трамп провел второй за полтора месяца телефонный разговор с президентом РФ. Владимир Путин поддержал идею о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергообъектам. После разговора Минобороны России заявило о попытке ВСУ прорвать границу в Белгородской области, назвав это провокацией.

Подробности беседы — в материале «Ъ» «Договорились».