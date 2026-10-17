Sky Sports назвал Дэвида Бекхэма возможным кандидатом на пост президента FIFA

Выборы президента FIFA состоятся в марте 2027 года. Регистрация кандидатов открыта до 18 ноября. Действующий президент федерации Джанни Инфантино занял пост в 2016 году. За последний год он оказался в центре нескольких скандалов. Недавнее расследование The Times выявило, что президент FIFA получал серую зарплату от компании, созданной для организации чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Сумма выплат в период с 2024 по 2026 год превысила $5 млн.