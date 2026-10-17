Sky Sports назвал Дэвида Бекхэма возможным кандидатом на пост президента FIFA
Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм может стать кандидатом на пост президента Международной федерации футбола (FIFA), сообщает Sky Sports. По информации телеканала, в случае выдвижения его кандидатуру поддержит Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA).
Дэвиду Бекхэму 51 год. За сборную Англии он провел 115 матчей. Также футболист играл за английский «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», американский «Лос-Анджелес Гэлакси», итальянский «Милан» и французский ПСЖ. Он совладелец американского клуба «Интер Майами».
Выборы президента FIFA состоятся в марте 2027 года. Регистрация кандидатов открыта до 18 ноября. Действующий президент федерации Джанни Инфантино занял пост в 2016 году. За последний год он оказался в центре нескольких скандалов. Недавнее расследование The Times выявило, что президент FIFA получал серую зарплату от компании, созданной для организации чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Сумма выплат в период с 2024 по 2026 год превысила $5 млн.