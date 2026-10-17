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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Мир

Словакия и Венгрия отказались от участия в новом кредите Евросоюза для Украины

Словакия не будет участвовать в новом кредите Евросоюза для Украины в размере €70 млрд на 2027 год. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает Dennik. По его словам, от предоставления средств также отказался премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
Словакия готова поддержать Украину другими способами, подчеркнул Роберт Фицо. В качестве примера он привел проекты в области образования, дорожной инфраструктуры и энергетических связей.

На каких условиях ЕС одобрил Украине €90 млрд

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В апреле Евросоюз одобрил Украине кредит на €90 млрд. Из них €60 млрд пойдут на оборону, а €30 млрд — на бюджетную поддержку страны. Кредит предоставляется траншами. Предыдущий транш в размере €1,24 млрд был выделен 7 октября. Деньги направят на закупку беспилотников, перехватчиков БПЛА и ракет.
Словакия
Евросоюз
Венгрия
Украина. Отношения с Западом