Более 100 рейсов задерживаются в московских аэропортах после ночных ограничений

В аэропортах московского авиаузла задерживаются 103 рейса на вылет и прилет, сообщили в Минтрансе России по итогам оперативного штаба в Шереметьево. Заседание провел замглавы ведомства Владимир Потешкин с участием представителей Росавиации, Ространснадзора, авиакомпаний и столичных аэропортов.