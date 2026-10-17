Более 100 рейсов задерживаются в московских аэропортах после ночных ограничений
В аэропортах московского авиаузла задерживаются 103 рейса на вылет и прилет, сообщили в Минтрансе России по итогам оперативного штаба в Шереметьево. Заседание провел замглавы ведомства Владимир Потешкин с участием представителей Росавиации, Ространснадзора, авиакомпаний и столичных аэропортов.
«Представителям аэропортов указано на необходимость обеспечения пассажиров всеми необходимыми условиями для комфортного ожидания рейсов»,— указано в сообщении Минтранса. В министерстве подчеркнули, что запасные аэродромы обеспечены достаточным запасом авиакеросина.
Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево приостановили работу поздно вечером 16 октября. Шереметьево — в ночь на 17 октября. Все четыре аэропорта открылись около 7:00. Рядом с Москвой с начала суток было сбито 144 дрона, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.