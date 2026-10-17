В МИД России назвали нереалистичной идею о быстром пути к «ядерному нулю»

Россия привержена идеалам ядерного разоружения, однако считает нереалистичной идею о немедленном отказе от ядерного оружия. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников во время выступления в Первом комитете Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.