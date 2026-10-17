В МИД России назвали нереалистичной идею о быстром пути к «ядерному нулю»
Россия привержена идеалам ядерного разоружения, однако считает нереалистичной идею о немедленном отказе от ядерного оружия. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников во время выступления в Первом комитете Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Идеи о “коротком пути” к “ядерному нулю”, предусматривающие немедленный и безусловный отказ от ядерного оружия с волюнтаристским объявлением его вне закона, считаем нереалистичными и контрпродуктивными»,— сказал Олег Постников (цитата по сайту МИД России).
Олег Постников назвал нереализуемыми попытки установить точные сроки разоружения «в нынешней весьма турбулентной и непредсказуемой международной обстановке». Подобные инициативы должны соответствовать «военно-политическому и стратегическому контексту», подчеркнул он.
В феврале истек Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), известный как СНВ-III, заключенный между США и Россией. Это был единственный документ, ограничивавший ядерные арсеналы России и США. Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов.