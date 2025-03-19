Кремль подтвердил, что Трамп и Путин обсуждали тему военных поставок Киеву

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали тему военных поставок Киеву во время телефонного разговора 18 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп, комментируя беседу с российским коллегой, ранее говорил, что вопрос помощи в разговоре не затрагивался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mauricio Campino / Air Force / Reuters Фото: Mauricio Campino / Air Force / Reuters

«Тема продолжения военных поставок Киеву очень важная, она затрагивалась вчера»,— подтвердил господин Песков во время пресс-кола. «Вместе с другими упомянутыми вами аспектами она будет стоять высоко в повестке дня любых контактов, которые на этот счет будут проводиться дальше между нами и американцами»,— сказал он во время пресс-кола в сегодня, 19 марта (цитата по «Интерфаксу»). И добавил: «Но учитывая, что это достаточно чувствительная тема, вряд ли стоит ее обсуждать публично. Этого мы пока делать не намерены».

Комментируя разговор с российским коллегой, Дональд Трамп ранее говорил, что тема помощи Киеву 18 марта не обсуждалась вовсе. «Мы не говорили о помощи вообще. Мы говорили о многих вещах, но помощь никогда не обсуждалась»,— рассказал глава Белого дома в интервью Fox News.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который стал их совместной попыткой добиться ключевых договоренностей по украинскому конфликту. В заявлении пресс-службы Кремля по итогам беседы отмечалось, что РФ считает ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем «полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву».

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».