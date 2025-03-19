МИД КНР прокомментировал разговор Путина и Трампа

Пекин приветствует все усилия, которые способствуют установлению режима прекращения огня на Украине. Об этом на брифинге в понедельник заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МИД КНР Мао Нин

Фото: Andy Wong / AP Официальный представитель МИД КНР Мао Нин

Фото: Andy Wong / AP

«Приветствуем все усилия, которые ведут к прекращению огня, и считаем, что это необходимый шаг для достижения мира»,— сказала Мао Нин, отметив, что Китай с самого начала конфликта выступал за урегулирование кризиса путем диалога и переговоров (цитата по ТАСС).

Во вторник, 18 марта, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который стал их совместной попыткой добиться ключевых договоренностей по украинскому конфликту. В ходе диалога, в частности, затрагивался вопрос установления режима прекращения огня. В Кремле сообщили, что в ходе беседы Владимир Путин обозначил ряд «существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ». В результате переговоров президент РФ согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам и дал соответствующий приказ военным.

В воскресенье, 23 марта, делегации Вашингтона и Москвы встретятся в саудовской Джидде, чтобы обсудить детали договоренностей с Украиной о прекращении огня. Об этом после переговоров двух лидеров сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф.

Подробнее — в материале «Ъ» «Договорились».

Анастасия Домбицкая