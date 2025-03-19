Польша планирует заминировать границу с Россией и Белоруссией

Замминистра обороны Польши Павел Бейда заявил, что страна намерена разместить на польско-белорусской и польско-российской границе около 1 млн противопехотных мин, несмотря на запрет на использование данного вооружения Оттавской конвенцией 1999 года. Такие меры будут проведены в рамках польской программы «Восточный щит».

«У нас нет выбора. Ситуация на границе серьезная»,— сказал министр в эфире RMF FM. Он признал, что на данный момент Польша не располагает такими минами. Однако они будут произведены на частных и государственных польских военных предприятиях.

18 марта министры обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши заявили, что государства намерены пересмотреть участие в Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Такое решение оборонные ведомства объяснили растущей угрозой конфронтации с Россией и необходимостью усилить восточный фланг НАТО.

В ноябре прошлого года Варшава объявила о возведении оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». Работы продлятся до 2028 года, стоимость проекта оценивается в 10 млрд злотых ($2,5 млрд). В конце декабря Польша заявила, что намерена построить дорогу к границе с Калининградской областью, чтобы польские войска могли «быстрее реагировать на возможные нарушения безопасности».

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