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Коммерсантъ FM
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Польша построит дорогу к границе РФ на случай переброски военных

Польша в ближайшие месяцы намерена построить дорогу к границе с Калининградской областью, что позволит польским войскам «быстрее реагировать на возможные нарушения безопасности». Об этом сообщил в интервью Financial Times замглавы польского МВД Мачей Дущик.

К следующему лету Польша намерена завершить строительство стены на границе с Белоруссией, чтобы остановить приток мигрантов. Сейчас ведутся дополнительные инфраструктурные работы вдоль 400-километровой восточной границы страны, уточнил господин Дущик. По его словам, по окончании работ «будет обеспечена 100-процентная безопасность» границы.

В ноябре Польша начала строительство линии оборонительных укреплений на границе с Россией в рамках программы «Восточный щит». Работы продлятся до 2028 года, стоимость проекта оценивается в 10 млрд злотых ($2,5 млрд). Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверял, что РФ не намерена через Белоруссию нападать на Польшу и Прибалтику.

Об отношениях Москвы и Минска — в материале «Ъ» «Комплексы полноценности средней дальности».

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