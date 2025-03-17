Европа прислушивается к призыву

На фоне очевидного настроя администрации Дональда Трампа снять с себя ответственность за европейскую безопасность в Европе активизировались дискуссии на тему возвращения к практике обязательной воинской службы, отмененной в большинстве стран континента. Алармизма добавили недавние выводы экспертов о том, что Европе больше не стоит полагаться на развертывание в случае угрозы 300 тыс. американских военнослужащих и надо подготовить собственные резервы, способные их заменить. Впрочем, наиболее сильные в военном отношении страны, в частности Франция, Польша, Великобритания и Италия, не намерены решать проблему недокомплекта в своих армиях путем введения воинской повинности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащие немецкой армии с самоходной гаубицей PzH 2000 во время литовско-германских дивизионных международных военных учений «Гранд Квадрига 2024» на полигоне в Пабраде, 29 мая 2024 года

Фото: Mindaugas Kulbis / AP Военнослужащие немецкой армии с самоходной гаубицей PzH 2000 во время литовско-германских дивизионных международных военных учений «Гранд Квадрига 2024» на полигоне в Пабраде, 29 мая 2024 года

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Летом 2023 года НАТО разработало план, согласно которому в случае нападения России на Европу альянс, чьи войска управляются американским генералом и используют американские воздушный транспорт и логистику, мог бы перебросить на восточный фронт порядка 300 тыс. солдат в течение 30 дней. При этом предполагалось, что практически все эти военнослужащие будут предоставлены вооруженными силами США. Функции по отражению возможного первого удара были также возложены на американцев — точнее, на американский военный контингент, расквартированный в Европе.

Согласно данным, обнародованным летом 2024 года тогдашним президентом США Джо Байденом, численность американского контингента в составе войск НАТО в Европе составляла 80 тыс. человек.

Однако с учетом решительного настроя нынешнего хозяина Белого дома покончить с традицией обеспечения европейской безопасности силами США многие в Европе забили тревогу. По данным недавнего доклада брюссельского аналитического центра Брейгеля совместно с Кильским институтом мировой экономики в Германии, для сдерживания гипотетической российской агрессии Европе «необходимо увеличить европейский потенциал, эквивалентный боевому потенциалу 300 тыс. американских военнослужащих».

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в Европе, включая Великобританию, насчитывается чуть менее 1,5 млн военнослужащих. Но многие из этого числа не смогут принять непосредственное участие в боевых операциях, а тех, кто сможет, будет непросто эффективно использовать без централизованной системы управления.

Между тем, согласно западным оценкам, численность российских войск на Украине, то есть в непосредственной близости от Европы, на конец 2024 года достигла примерно 700 тыс. человек.

На этом фоне в Европе в последние недели активизировались дискуссии о том, где взять дополнительную живую силу для участия в боевых действиях и целесообразно ли вернуть в том или ином виде воинскую обязанность.

Обязательная воинская повинность была отмена в большинстве стран Европы после окончания холодной войны. Она осталась лишь в таких странах, как Австрия, Греция, Дания, Кипр, Финляндия, Хорватия, Эстония и не входящая в ЕС Норвегия. При этом срок службы варьируется довольно сильно: например, в Хорватии он составляет всего 2 месяца, а в Норвегии — 19 месяцев.

В 2015 году, после крымских событий, обязательная служба в армии была на законодательном уровне восстановлена в Литве (правда, там это решение вступит в силу лишь в 2026 году). В 2017 году этому примеру последовала Швеция, восстановив всеобщую воинскую повинность без проволочек и объявив о планах увеличить число призывников вдвое (до 10 тыс.) к началу 2030 года. Наконец, вернуть все на круги своя решили и в Латвии, которая в 2006 году отменила, а в 2023 году — восстановила обязательную военную службу сроком 11 месяцев. На прошлой неделе на фоне турбулентных отношений с США при Дональде Трампе президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал все европейские страны «безусловно» ввести воинскую повинность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Laurent Cipriani / AP Фото: Laurent Cipriani / AP

В последнее время разговоры о целесообразности всеобщего призыва активизировались и в других странах Европы. В Польше, отменившей воинскую повинность в 2008 году, недавно дали понять, что не намерены возвращать эту традицию. Однако высказались за создание системы резерва, схожей с моделью Швейцарии, где каждый мужчина обязан служить в вооруженных силах или на альтернативной гражданской службе, а женщины могут стать добровольцами. С этой целью с 2027 года Варшава запустит военную подготовку порядка 100 тыс. гражданских лиц в год. При этом, по словам премьер-министра Дональда Туска, эта программа будет добровольной, но власти планируют создать систему «мотивации и поощрения».

На добрую волю рассчитывают и в Бельгии. Как заявили в министерстве обороны королевства, с ноября нынешнего года ведомство начнет рассылать письма примерно 120 тыс. граждан страны, достигших 18 лет, в попытке убедить хотя бы 500 из них подписаться на добровольную военную службу.

В Италии министр обороны Италии Гвидо Крозетто также исключил возможность введения всеобщего призыва, однако поддержал идею создания резервных сил.

Что касается Германии, то без пяти минут будущий канцлер Фридрих Мерц заявил, что он выступает за то, чтобы молодые люди могли пройти либо военную, либо альтернативную службу в течение года. И, согласно опросу службы YouGov, обнародованному в начале марта, 58% немцев поддерживают обязательную воинскую повинность. Однако на практике оказалось, что многие, кто поступает на воинскую службу добровольно, очень скоро в ней разочаровываются. Согласно последнему отчету Бундестага, из 18,8 тыс. новобранцев, поступивших на службу в 2023 году, более 5,1 тыс., или 27%, ушли из армии по собственному желанию в течение шестимесячного испытательного срока.

Положительно к возобновлению обязательной военной службы, отмененной в 2001 году, относятся граждане Франции. Согласно упомянутому опросу YouGov, 68% французов в целом поддерживают обязательную службу в армии. Однако президент Эмманюэль Макрон уже дал понять, что у Франции больше нет «материально-технической базы» для повторного введения призыва и он планирует «рассмотреть способы мобилизации гражданских лиц», пообещав сделать соответствующее заявление в ближайшие недели.

В Великобритании, где словосочетание «воинская повинность» успели подзабыть с момента ее отмены в 1963 году, значительная часть населения, согласно опросу, совершенно не поддерживает возрождение такой практики (47% выступили против). Впрочем, пока британцам это и не угрожает, несмотря на вывод комитета обороны при британском правительстве, что национальная армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава и проблем с набором и удержанием военных на службе. «Мы не рассматриваем возможность призыва, но, разумеется, мы объявили о значительном увеличении расходов на оборону»,— заявил на прошлой неделе британский депутат Пэт Макфадден.

Наталия Портякова