Ограничения на полеты ввели в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода

Международный аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая и Нижнего Новгорода «Стригино» временно приостановили работу, сообщили в Росавиации. Ограничения действуют с 5:30 мск.

Уточняется, что ограничения на прием и вылет введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и работники аэропорта, указано в Telegram-канале казанского аэропорта.

Приостановка работы аэропортов может быть связана с угрозой БПЛА, пишет Telegram-канал Shot. Сегодня ночью ВСУ атаковали станицу Казанскую на Кубани (Краснодарский край). Из-за обломков беспилотника загорелась местная нефтебаза.