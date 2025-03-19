Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым успешно сел во Флориде

Корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно приводнился возле берегов Флориды (США), сообщили в NASA. Посадка произошла в 17:57 по времени Восточного побережья США (00:57 по мск). Вместе с россиянином Александром Горбуновым и астронавтом NASA Ником Хейгом на Землю вернулись Сунита Уильямс и Бутч Уилмор.

Александр Горбунов и Ник Хейг прибыли на МКС в сентябре 2024 года. Тогда как астронавты Уильямс и Уилмор жили на космической станции с июня прошлого года. Они провели там девять месяцев вместо запланированных восьми дней из-за поломки корабля CST-100 Starliner.

В ближайшее время экипаж должны доставить в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне, где их ожидают медицинские проверки в течение нескольких дней. Если все будет в порядке, они смогут вернуться домой.

Подробности — в материале «Ъ» «Земля в иллюминаторе близка».