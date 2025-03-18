Земля в иллюминаторе близка

Завтра на Землю должен вернуться космический корабль CST-100 Starliner, который был запущен еще в июне 2024 года. Изначально предполагалось, что обратный полет состоится через восемь дней после запуска к МКС. Но в итоге астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс прожили на космической станции более десяти месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бутч Уилмор (слева) и Суни Уильямс

Фото: NASA / AP Бутч Уилмор (слева) и Суни Уильямс

Фото: NASA / AP

В среду, 19 марта, примерно в 0:57 мск у берегов Флориды должен приводниться корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing. Он доставит на Землю астронавтов NASA Бутча Уилмора и Суни Уильямс. После посадки их доставят в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне, где их ожидают многочисленные медицинские проверки в течение нескольких дней. Если все будет в порядке, астронавты смогут по-настоящему вернуться домой — к своим близким, с которыми они не виделись с лета прошлого года.

5 июня 2024 года эта пара американских астронавтов отправлялась на МКС всего на восемь дней. Добраться до станции они должны были на CST-100 Starliner от Boeing, для которого это был первый тестовый полет с экипажем на борту. С этой задачей корабль американской корпорации справился. Но уже во время полета на орбиту у корабля отказали четыре двигателя.

А когда настала пора возвращаться, в капсуле обнаружили еще и пять различных утечек, в том числе гелия, который отвечает за нормальную работу топливной системы двигателей.

Так стало ясно, что вовремя Уилмору и Уильямс домой не вернуться.

Boeing и NASA долгое время пытались найти хоть какое-то решение, чтобы застрявшие астронавты смогли отправиться домой на Starliner. Но ликвидировать неполадки на корабле специалистам компании и космического агентства не удавалось.

Спасать если не мир, то хотя бы двух астронавтов и репутацию NASA, бросились Илон Маск и Дональд Трамп. Президент сразу после своей инаугурации распорядился, чтобы Уилмора и Уильямс вернули как можно скорее, попутно бросив камень в огород своего предшественника Джо Байдена: мол, «бросил» их там на произвол судьбы ради собственной политической выгоды.

А для Илона Маска исправить то, что натворил Boeing,— лучшая реклама услуг собственной космической компании SpaceX.

В итоге 18 марта 2025 года, спустя девять месяцев нахождения на МКС, Уилмор и Уильямс сели на корабль Crew Dragon от SpaceX. Пара часов в капсуле на проверку давления, связи и герметичности. Все в порядке. Благодарственные речи астронавтов Илону Маску и Дональду Трампу. Смех, объятия с коллегами и фото на память.

В 8:05 мск корабль отстыковался от МКС. «Экипаж миссии Crew-9 начал возвращение на Землю»,— торжественно объявило NASA.

Кирилл Сарханянц