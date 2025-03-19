Рубио: Трамп вновь «прокладывает путь к миру»

Госсекретарь Марко Рубио подвел итоги телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, глава Белого дома занимает лидирующую позицию в процессе урегулирования украинского кризиса.

«Президент вновь прокладывает путь к миру»,— написал госсекретарь США в социальной сети X. Ранее американский лидер назвал разговор с господином Путиным «очень хорошим и продуктивным».

Во вторник, 18 марта, состоялся второй за полтора месяца телефонный разговор лидеров России и США. В ходе беседы Владимир Путин поддержал идею о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергообъектам. Также он дал соответствующую команду военным. При этом для полной остановки военных действия Москва выдвинула несколько условий — в том числе полное прекращение военной помощи Киеву.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».