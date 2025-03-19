Обвинение составили по «молдавской схеме»

В Москве начался заочный процесс над бывшим лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком. Следствие считает его организатором преступного сообщества, которое при непосредственном участии фигуранта вывело из России по так называемой молдавской схеме свыше 220 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Плахотнюк

Фото: Андрей Мардарь, Коммерсантъ Владимир Плахотнюк

Фото: Андрей Мардарь, Коммерсантъ

Процесс по делу Владимира Плахотнюка, который находится в международном розыске, ажиотажа не вызвал: в зале присутствовали прокурор Ирина Шляева, адвокат по назначению Иван Костенко и корреспондент “Ъ”. Заседание вела судья Марина Багрова.

Из выступления прокурора следовало, что организованное преступное сообщество (ст. 210 УК РФ) с целью вывода средств из России (ст. 193.1 УК РФ) Владимир Плахотнюк создал совместно с владельцем Moldindconbank S.A. Вячеславом Платоном, причем именно банкир вовлек политика в эту масштабную аферу.

Как уже рассказывал “Ъ”, придуманная Вячеславом Платоном криминальная схема была оригинальной и до этого никогда не использовалась для вывода денег из какой-либо страны. Суть ее состояла в том, что между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дела могли быть рассмотрены в местных судах. После вынесения решений в пользу истцов исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии, после чего молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний-поручителей не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После этого деньги перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества. По данным российского МВД, общий объем средств, выведенных из России через молдавскую схему, составил как минимум 450 млрд руб.

В уголовном деле Владимира Плахотнюка говорится о четырех преступных эпизодах, относящихся к июню 2013 — концу 2014 года. По версии следствия, при непосредственном участии политика из России было выведено в иностранной валюте свыше 220 млрд руб.

После выступления прокурора судья спросила адвоката, понятно ли ему обвинение и как к претензиям следствия относится его подзащитный. «В связи с отсутствием Владимира Плахотнюка и невозможностью узнать его мнение я воздержусь от ответа»,— сказал господин Костенко.

После заседания адвокат Иван Костенко заявил “Ъ”, что из-за невозможности выяснить мнение подзащитного «намерен придерживаться в суде позиции отрицания вины». Одновременно защитник отметил, что в ходе предварительного следствия, которое вело МВД, интересы господина Плахотнюка представляли адвокаты по соглашению. «Если мои коллеги поддерживают какую-то связь с подзащитным, предлагаю им сообщить мне о его отношении к обвинению и его позиции по предстоящему процессу»,— заявил защитник Костенко.

Отметим, что в отношении господина Плахотнюка МВД РФ расследуется еще одно дело — о контрабанде наркотиков. В нем речь идет о доставке 20 кг гашиша, закупленного летом 2015 года по указанию молдавского политика в Марокко и доставленного его подручными в Москву.

Тем временем Вячеслава Платона тот же Тверской суд Москвы уже заочно приговорил к 20 годам колонии строгого режима за вывод из России 126 млрд руб. К слову, банкира и политика разыскивают не только российские, но и молдавские правоохранительные органы, правда, по совсем другим делам — о коррупции и мошенничестве. Но если отыскать господина Плахотнюка пока не удалось, то господин Платон недавно был задержан в Лондоне, решается вопрос о его экстрадиции на родину.

Алексей Соковнин