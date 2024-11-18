Ренато Усатый верен молдавской схеме

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу в отношении известного молдавского политика и мультимиллионера Ренато Усатого. В направленных в Тверской райсуд столицы для проведения заочного суда материалах объявленный в розыск предприниматель обвиняется в организации преступного сообщества (ОПС), которое вывело из России в 2013–2014 годах по подложным документам без малого 200 млрд руб. Ранее за участие в этой афере, известной как «ландромат», владелец кишиневского Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон к 20 годам колонии был приговорен заочно, а еще целый ряд участников получили реальные сроки. При этом сейчас господина Платона судят по новым эпизодам вывода средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не добившись возвращения Ренато Усатого (на фото) в Россию, Генпрокуратура заочно отдала его под суд

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Не добившись возвращения Ренато Усатого (на фото) в Россию, Генпрокуратура заочно отдала его под суд

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Заключение по обвинению 46-летнего Ренато Усатого в создании ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) утвердил один из заместителей генпрокурора Игоря Краснова. Согласно версии следователей следственного департамента (СД) МВД, как пояснили в надзорном ведомстве, Ренато Усатый участвовал в ОПС, организованном «не позднее июня 2013 года» владельцем молдавского BC Moldindconbank S.A. Вячеславом Платоном совместно с опять же молдавским бизнесменом Владимиром Плахотнюком и их российским подельником Александром Коркиным «с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации». Помимо господина Усатого, который в 2014 году являлся главой «Нашей партии» в Республике Молдова, в ОПС участвовали также «владельцы АО "Смартбанк" Агустин Моралес-Эскомилья, ООО "КБ «Европейский экспресс»" Олег Кузьмин, ПАО "АКБ «Балтика»" Олег Власов, совладельцы ОАО "АКБ «Русский земельный банк»", ОАО "Банк «Западный»", филиала ОАО "ККБ «Кредитбанк»" — "Кредитинвест" Беслан Булгучев и Александр Григорьев, руководители казначейства этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, директор казначейства АО "КБ «Молдиндконбанк»" Елена Платон, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов».

Согласно версии обвинения, до мая 2014 года Ренато Усатый непосредственно руководил ОПС и в его составе совершил незаконные операции по переводу средств со счетов названных банков на счета нерезидента — АО «КБ "Молдиндконбанк"» — с предоставлением заведомо подложных документов на сумму более 175 млрд руб.

Стоит отметить, что само уголовное дело, которое довело молдавского политика до заочного процесса в Тверском райсуде Москвы, было возбуждено следователями МВД в мае 2015 года — тогда еще в отношении «неустановленных следствием лиц».

15 июня 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, Ренато Усатому заочно предъявили обвинение, уже через неделю объявили в федеральный, а потом сразу и в международный розыск.

В конце июля суд по ходатайству следствия заочно арестовал господина Усатого, что было необходимой процедурой для его розыска по линии Интерпола. Напомним, что он некоторое время постоянно жил в Москве, покинув Россию после смены власти на своей «первой» родине. Защита бизнесмена и политика настаивала, что следователи СД МВД не известили надлежащим образом Ренато Усатого как о возбуждении дела в отношении него, так и предъявлении обвинения. Слова о том, что он скрылся от следствия, адвокаты сочли «ложным утверждением», пояснив, что их подзащитный был намерен лично участвовать в заседании суда о мере пресечения, «однако из-за принятых мер противодействия распространению CОVID-19 международное авиасообщение между Российской Федерацией и Молдовой не было восстановлено», «билеты не находились в открытой продаже», а полеты выполнялись только для «репатриации жителей Молдовы, оказавшихся в России». Российский суд, однако, напомнил, что чрезвычайное положение в Молдавии и особый режим въезда и выезда касались периода марта—апреля 2020 года и вообще относились только к иностранным гражданам, тогда как сам Ренато Усатый имел двойное гражданство Молдавии и РФ, а в июне 2020 года пересекал румынскую границу и посещал Германию.

За последовавшие четыре года расследования никаких значимых событий в деле молдавского политика не произошло, за исключением отказа в его экстрадиции России.

«Таким образом, реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого»,— резюмировали в Генпрокуратуре, отметив, что налицо «исключительный случай», когда суд возможно провести без подсудимого. Получить комментарии у представителей Ренато Усатого “Ъ” не удалось.

Согласно схеме, разработанной участниками аферы, между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дела могли быть рассмотрены в местных судах. После вынесения решений в пользу истцов исполнительные листы направлялись в Moldindconbank. В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту. Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии, после чего молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний-поручителей не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После этого деньги перечисляли в зарубежные банки на счета истцов—иностранных компаний, подконтрольных ОПС.

По данным российского МВД, общий объем средств, выведенных из России через молдавскую схему, составил как минимум 450 млрд руб.

В июле прошлого года Тверской райсуд столицы уже заочно приговорил Вячеслава Платона к 20 годам за вывод за границу 126 млрд руб. А новое дело о выводе еще 45 млрд руб. (в сумме 175 млрд руб., как и у Ренато Усатого) сейчас начинается заочно рассматриваться в Преображенском суде Москвы.

Между тем еще целый ряд соучастников аферы был осужден ранее. В частности, Александр Коркин получил два года назад 19 реальных лет лишения свободы, от 9 до 17 лет — российские банкиры Александр Григорьев, Олег Кузьмин и Олег Власов. Еще один важный участник махинаций — сводная сестра господина Платона Елена Платон, возглавлявшая казначейство в банке брата, была осуждена в особом порядке на девять лет.

Сергей Сергеев