Ренато Усатый верен молдавской схеме
Беглого политика и бизнесмена заочно осудят в России
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу в отношении известного молдавского политика и мультимиллионера Ренато Усатого. В направленных в Тверской райсуд столицы для проведения заочного суда материалах объявленный в розыск предприниматель обвиняется в организации преступного сообщества (ОПС), которое вывело из России в 2013–2014 годах по подложным документам без малого 200 млрд руб. Ранее за участие в этой афере, известной как «ландромат», владелец кишиневского Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон к 20 годам колонии был приговорен заочно, а еще целый ряд участников получили реальные сроки. При этом сейчас господина Платона судят по новым эпизодам вывода средств.
Не добившись возвращения Ренато Усатого (на фото) в Россию, Генпрокуратура заочно отдала его под суд
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Заключение по обвинению 46-летнего Ренато Усатого в создании ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) утвердил один из заместителей генпрокурора Игоря Краснова. Согласно версии следователей следственного департамента (СД) МВД, как пояснили в надзорном ведомстве, Ренато Усатый участвовал в ОПС, организованном «не позднее июня 2013 года» владельцем молдавского BC Moldindconbank S.A. Вячеславом Платоном совместно с опять же молдавским бизнесменом Владимиром Плахотнюком и их российским подельником Александром Коркиным «с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации». Помимо господина Усатого, который в 2014 году являлся главой «Нашей партии» в Республике Молдова, в ОПС участвовали также «владельцы АО "Смартбанк" Агустин Моралес-Эскомилья, ООО "КБ «Европейский экспресс»" Олег Кузьмин, ПАО "АКБ «Балтика»" Олег Власов, совладельцы ОАО "АКБ «Русский земельный банк»", ОАО "Банк «Западный»", филиала ОАО "ККБ «Кредитбанк»" — "Кредитинвест" Беслан Булгучев и Александр Григорьев, руководители казначейства этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, директор казначейства АО "КБ «Молдиндконбанк»" Елена Платон, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов».
Согласно версии обвинения, до мая 2014 года Ренато Усатый непосредственно руководил ОПС и в его составе совершил незаконные операции по переводу средств со счетов названных банков на счета нерезидента — АО «КБ "Молдиндконбанк"» — с предоставлением заведомо подложных документов на сумму более 175 млрд руб.
Стоит отметить, что само уголовное дело, которое довело молдавского политика до заочного процесса в Тверском райсуде Москвы, было возбуждено следователями МВД в мае 2015 года — тогда еще в отношении «неустановленных следствием лиц».
15 июня 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, Ренато Усатому заочно предъявили обвинение, уже через неделю объявили в федеральный, а потом сразу и в международный розыск.
В конце июля суд по ходатайству следствия заочно арестовал господина Усатого, что было необходимой процедурой для его розыска по линии Интерпола. Напомним, что он некоторое время постоянно жил в Москве, покинув Россию после смены власти на своей «первой» родине. Защита бизнесмена и политика настаивала, что следователи СД МВД не известили надлежащим образом Ренато Усатого как о возбуждении дела в отношении него, так и предъявлении обвинения. Слова о том, что он скрылся от следствия, адвокаты сочли «ложным утверждением», пояснив, что их подзащитный был намерен лично участвовать в заседании суда о мере пресечения, «однако из-за принятых мер противодействия распространению CОVID-19 международное авиасообщение между Российской Федерацией и Молдовой не было восстановлено», «билеты не находились в открытой продаже», а полеты выполнялись только для «репатриации жителей Молдовы, оказавшихся в России». Российский суд, однако, напомнил, что чрезвычайное положение в Молдавии и особый режим въезда и выезда касались периода марта—апреля 2020 года и вообще относились только к иностранным гражданам, тогда как сам Ренато Усатый имел двойное гражданство Молдавии и РФ, а в июне 2020 года пересекал румынскую границу и посещал Германию.
За последовавшие четыре года расследования никаких значимых событий в деле молдавского политика не произошло, за исключением отказа в его экстрадиции России.
«Таким образом, реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого»,— резюмировали в Генпрокуратуре, отметив, что налицо «исключительный случай», когда суд возможно провести без подсудимого. Получить комментарии у представителей Ренато Усатого “Ъ” не удалось.
Согласно схеме, разработанной участниками аферы, между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дела могли быть рассмотрены в местных судах. После вынесения решений в пользу истцов исполнительные листы направлялись в Moldindconbank. В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту. Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии, после чего молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний-поручителей не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После этого деньги перечисляли в зарубежные банки на счета истцов—иностранных компаний, подконтрольных ОПС.
По данным российского МВД, общий объем средств, выведенных из России через молдавскую схему, составил как минимум 450 млрд руб.
В июле прошлого года Тверской райсуд столицы уже заочно приговорил Вячеслава Платона к 20 годам за вывод за границу 126 млрд руб. А новое дело о выводе еще 45 млрд руб. (в сумме 175 млрд руб., как и у Ренато Усатого) сейчас начинается заочно рассматриваться в Преображенском суде Москвы.
Между тем еще целый ряд соучастников аферы был осужден ранее. В частности, Александр Коркин получил два года назад 19 реальных лет лишения свободы, от 9 до 17 лет — российские банкиры Александр Григорьев, Олег Кузьмин и Олег Власов. Еще один важный участник махинаций — сводная сестра господина Платона Елена Платон, возглавлявшая казначейство в банке брата, была осуждена в особом порядке на девять лет.