Молдавскую схему дополнили эпизодами
Вячеслава Платона обвинили в выводе из России 48 млрд рублей
МВД завершило очередной этап расследования вывода из РФ сотен миллиардов рублей по молдавской схеме, в которой были задействованы десятки российских кредитных учреждений и компаний. На этот раз речь идет о сумме 48 млрд руб., а к уголовной ответственности вновь привлечен владелец кишиневского Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон, которого правоохранители считают одним из организаторов махинаций. Летом прошлого года Тверской суд Москвы уже заочно приговорил Вячеслава Платона к 20 годам за вывод за границу 126 млрд руб. Новое дело финансиста также в заочном режиме рассмотрит Преображенский суд столицы.
Банкиру Вячеславу Платону грозит второй заочный срок за организацию вывода денег из России по молдавской схеме
Фото: Privesc.Eu Moldova / Wikimedia
Уголовное дело в отношении 51-летнего Вячеслава Платона, обвиняемого в совершении в составе организованной группы валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (п. «а» и п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), поступило в Преображенский суд Москвы, но пока дата начала слушаний не назначена. Известно лишь, что процесс будет проходить в заочном режиме, поскольку банкир находится за границей, а в свое время Генпрокуратура Молдавии отказала российской стороне в его экстрадиции.
По версии следственного департамента МВД России, владелец кишиневского Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон с 2013 по 2014 год координировал вывод средств клиентов из России под видом валютных операций с десятками российских банков.
В частности, в криминальной схеме были задействованы банки «Западный», РЗБ, Кредитбанк, «Европейский экспресс» и целый ряд других, представленных их фактическими или теневыми владельцами. Сообщниками Вячеслава Платона и соорганизаторами преступления правоохранители считают уже отбывающего наказание (19 лет строгого режима) акционера Victoriabank Александра Коркина, вербовавшего своих российских коллег для участия в криминальном выводе денег, бывшего главу Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и еще одного популярного молдавского политика Ренато Усатого. Последние двое, так же как и Вячеслав Платон, проживают за границами России и числятся в международном розыске. Тем временем за участие в выводе средств по молдавской схеме уже были осуждены несколько российских банкиров, а некоторые из них, как, например, Александр Григорьев, являвшийся совладельцем и бенефициаром целого ряда обанкротившихся кредитных учреждений и получивший в марте 2021 года 12 лет колонии строгого режима, успели выйти на свободу.
В новом деле Вячеслава Платона два эпизода, которые были расследованы уже после того, как в июле прошлого года Тверской суд Москвы заочно вынес приговор молдавскому банкиру. Как ранее сообщал “Ъ”, 20 лет колонии строгого режима проживающий в Лондоне Вячеслав Платон получил за вывод из России 126 млрд руб. Кроме того, суд признал его виновным еще и в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). В новом уголовном деле речь идет о выводе 48 млрд руб.
Как уже рассказывал “Ъ”, придуманная Вячеславом Платоном криминальная схема была оригинальной и до этого никогда не использовалась для вывода денег из какой-либо страны. Суть ее состояла в том, что между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дела могли быть рассмотрены в местных судах. После вынесения решений в пользу истцов исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии, после чего молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний-поручителей не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После этого деньги перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества. Таким образом, по подсчетам следствия, через российские банки ежедневно выводились миллионы долларов США и евро. По данным российского МВД, общий объем средств, выведенных из России через молдавскую схему, составил как минимум 450 млрд руб. Впрочем, общая сумма выведенных средств, фигурирующая в уже вынесенных приговорах, пока существенно меньше.
Стоит отметить, что в других странах участники махинаций к уголовной ответственности не привлекались. В частности, в Молдавии правоохранители объясняют это отсутствием в местном Уголовном кодексе соответствующих статей.