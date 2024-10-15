Молдавскую схему дополнили эпизодами

МВД завершило очередной этап расследования вывода из РФ сотен миллиардов рублей по молдавской схеме, в которой были задействованы десятки российских кредитных учреждений и компаний. На этот раз речь идет о сумме 48 млрд руб., а к уголовной ответственности вновь привлечен владелец кишиневского Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон, которого правоохранители считают одним из организаторов махинаций. Летом прошлого года Тверской суд Москвы уже заочно приговорил Вячеслава Платона к 20 годам за вывод за границу 126 млрд руб. Новое дело финансиста также в заочном режиме рассмотрит Преображенский суд столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Банкиру Вячеславу Платону грозит второй заочный срок за организацию вывода денег из России по молдавской схеме

Фото: Privesc.Eu Moldova / Wikimedia Банкиру Вячеславу Платону грозит второй заочный срок за организацию вывода денег из России по молдавской схеме

Фото: Privesc.Eu Moldova / Wikimedia

Уголовное дело в отношении 51-летнего Вячеслава Платона, обвиняемого в совершении в составе организованной группы валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (п. «а» и п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), поступило в Преображенский суд Москвы, но пока дата начала слушаний не назначена. Известно лишь, что процесс будет проходить в заочном режиме, поскольку банкир находится за границей, а в свое время Генпрокуратура Молдавии отказала российской стороне в его экстрадиции.

По версии следственного департамента МВД России, владелец кишиневского Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон с 2013 по 2014 год координировал вывод средств клиентов из России под видом валютных операций с десятками российских банков.

В частности, в криминальной схеме были задействованы банки «Западный», РЗБ, Кредитбанк, «Европейский экспресс» и целый ряд других, представленных их фактическими или теневыми владельцами. Сообщниками Вячеслава Платона и соорганизаторами преступления правоохранители считают уже отбывающего наказание (19 лет строгого режима) акционера Victoriabank Александра Коркина, вербовавшего своих российских коллег для участия в криминальном выводе денег, бывшего главу Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и еще одного популярного молдавского политика Ренато Усатого. Последние двое, так же как и Вячеслав Платон, проживают за границами России и числятся в международном розыске. Тем временем за участие в выводе средств по молдавской схеме уже были осуждены несколько российских банкиров, а некоторые из них, как, например, Александр Григорьев, являвшийся совладельцем и бенефициаром целого ряда обанкротившихся кредитных учреждений и получивший в марте 2021 года 12 лет колонии строгого режима, успели выйти на свободу.

В новом деле Вячеслава Платона два эпизода, которые были расследованы уже после того, как в июле прошлого года Тверской суд Москвы заочно вынес приговор молдавскому банкиру. Как ранее сообщал “Ъ”, 20 лет колонии строгого режима проживающий в Лондоне Вячеслав Платон получил за вывод из России 126 млрд руб. Кроме того, суд признал его виновным еще и в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). В новом уголовном деле речь идет о выводе 48 млрд руб.

Как уже рассказывал “Ъ”, придуманная Вячеславом Платоном криминальная схема была оригинальной и до этого никогда не использовалась для вывода денег из какой-либо страны. Суть ее состояла в том, что между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дела могли быть рассмотрены в местных судах. После вынесения решений в пользу истцов исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии, после чего молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний-поручителей не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После этого деньги перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества. Таким образом, по подсчетам следствия, через российские банки ежедневно выводились миллионы долларов США и евро. По данным российского МВД, общий объем средств, выведенных из России через молдавскую схему, составил как минимум 450 млрд руб. Впрочем, общая сумма выведенных средств, фигурирующая в уже вынесенных приговорах, пока существенно меньше.

Стоит отметить, что в других странах участники махинаций к уголовной ответственности не привлекались. В частности, в Молдавии правоохранители объясняют это отсутствием в местном Уголовном кодексе соответствующих статей.

Олег Рубникович