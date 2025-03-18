Вылов рыбы прибавил в объеме

Рыбаки восстановили промысел в Азово-Черноморском бассейне. После разлива мазута в Керченском проливе темпы добычи рыбы и морепродуктов отставали из-за вынужденного перехода флота в другие районы. За прошедшие три месяца 100% взятых для исследования проб подтвердили безопасность улова для потребителей, заявили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сообщается, что добыча, в частности, хамсы идет в значительном удалении от берега. Черноморские моллюски, как и до аварии, поставляются в южные регионы и обе столицы, рассказал сотрудник компании «Крымские морепродукты» Ализар Ализаров: «В нашей ферме нет никаких замечаний по мазуту. К нам приезжали из Россельхознадзора, все проверяли, смотрели и нашу продукцию, и брали ее на анализ. Без проверки нам не разрешали ее продавать. Объем у нас не меняется, он примерно такой же, ничего не пострадало у нас».

В Черном и Азовском морях вылавливают белугу, осетра, сельдь, ставриду и скумбрию. Из моллюсков — мидии, устрицы и рапанов. К 10 марта в Азово-Черноморском бассейне выловили на 20% больше рыбы, чем к этой же дате годом ранее, сообщает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий. Из-за свойства мазута расширяться при повышении температуры, каждый свежий улов должен проходить проверку, подчеркнул владелец фермы и гостиничного двора «Яхонт» в Крыму Сергей Кулик: «Мы поддерживаем друг друга, мониторим происходящее. Если у кого-то возникает проблема по экологии, естественно, они сразу об этом оповещают. Я пока информацию не получал о том, что есть какие-то воздействия после экологической катастрофы.

Это еще связано с температурным режимом: когда будет +18…+20 градусов, тогда придется внимательнее наблюдать за ситуацией. Сейчас пока преждевременно об этом говорить».

Азово-Черноморский — самый маленький из рыбохозяйственных бассейнов России. В прошлом году там было добыто менее 1% общероссийского вылова, рассказал управляющий партнер компании Agro and food communcations Илья Березнюк: «У нас все-таки основная доля производства двухстворчатых моллюсков сосредоточена на Дальнем Востоке. В Азово-Черноморском бассейне эти объемы, конечно, гораздо ниже. Часть ферм восстанавливалась после шторма 2023 года. Вместе с тем, чтобы вырастить урожай моллюсков, например, мидий, требуется в среднем два-два с половиной года. Просто к этому моменту, когда случился разлив, некоторые фермы даже еще не работали в полную силу. Что касается восстановления рыбодобычи, то это в принципе позитивный момент, потому что Азово-Черноморский бассейн, скажем так, не самый плодовитый. В последние несколько лет вылов здесь не превышал 30-50 тыс. тонн».

Вместе с тем на пляжах Анапы мониторинговые группы 18 марта зафиксировали повторные выбросы мазута, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края. При этом основные работы по уборке пляжей уже завершены.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина