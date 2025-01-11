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Коммерсантъ FM
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Моллюски ощутили угрозу

Что будет с черноморскими устричными фермами после разлива мазута

Вылов рыбы и морепродуктов в Азовском и Черном морях могут запретить. В Госдуме инициативу аргументируют тем, что продукция из их акватории может быть небезопасна. Ранее Минтранс сообщал, что после крушения двух танкеров в Керченском проливе в море попало 2,4 тыс. т мазута. Всего суда перевозили более 9 тыс. т топлива. Контейнеры с ним пока не подняли. Экологи и морские биологи отмечают, что первыми при такого рода катастрофах должны пострадать моллюски, которые фильтруют воду. Продолжат ли на черноморских фермах выращивать мидии и устрицы? Расскажет Александр Мезенцев.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Черном и Азовском морях вылавливают белугу, осетра, сельдь, ставриду и скумбрию. Из моллюсков — мидии, устрицы и рапанов. Запрет на их добычу самый болезненный, считает управляющий партнер компании Agro and food communcations Илья Березнюк: «Все-таки вылов у нас составляет порядка 5 млн т, а в этих бассейнах не более 27 тыс. т рыбной продукции. Наиболее уязвимы в данной ситуации компании, которые выращивают створчатых моллюсков. В этом регионе у нас достаточно большое производство именно мидий».

Как в Крыму выявили повторное загрязнение пляжей

Сезон мидий начинается в мае. Есть прогнозы, что к этому времени море уже будет безопасным. Если еще останется, что продавать, говорит руководитель форелево-мидийного хозяйства в Краснодарском крае Андрей Хотенко: «Если нефтепродукт попадет на мидию, она погибает и отваливается с коллектора. Если нефтепродукты будут в толще воды, то при подъеме все осядет, никто не будет торговать. Я считаю, что нужен дополнительный мониторинг со стороны Россельхознадзора, но не более.

Запрещать вылов мидий на фермах, а что это даст? Начнут процветать браконьеры».

В 2023м в Краснодарском крае вырастили порядка 380ти тонн моллюсков. Однако после ноябрьские штормы повредили или уничтожили полностью до 90% коллекторов на марикультурных хозяйствах. В профильных ассоциациях подсчитывали, что на один гектар устричной фермы требуется не менее полутора миллионов рублей инвестиций и прогнозировали, что бизнес восстановится через два года — в 2025-м. Теперь на грядущий сезон собеседники “Ъ FM” надеяться перестали.

Представители отелей Анапы — об отменах броней и скидках после разлива мазута

При этом если запрета не будет, устрицы и мидии весной могут даже пройти необходимую экспертизу. Но подать их гостям в своем ресторане или продать в другие заведения уже не удастся, считает владелец фермы и гостиничного двора «Яхонт» в Крыму Сергей Кулик: «Пока температура воды +10, мазут желеобразный. Как только она прогреется выше +15-18, он начнет растворяться, тогда будет пленка. И наши двустворчатые устрицы и мидии, пропуская через себя 60 литров в сутки, понятно, что они подвержены воздействию мазута. По нормам, может быть, в параметры мы и впишемся, но от запаха никуда не уйдем.

Обстановка с очистными сооружениями в Крыму и так не очень благоприятная, а теперь все — это крах, банкротство».

“Ъ FM” спросил у столичных ресторанов, откуда они везут морепродукты. Собеседники заверили, что моллюсков с ферм в Черном море у них нет или почти нет. Но в последние годы было заметно, насколько перспективны стали эти акватории. Мэрия Анапы тем временем объявила о завершении основных работ по очистке от мазута центрального пляжа. Волонтеры рассказывают о новых выбросах и участках, на которых уборка даже не начиналась.

Фотогалерея

Очистка берега от нефтепродуктов в Крыму

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Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтер отдыхает от работы на берегу моря

Волонтер отдыхает от работы на берегу моря

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтер отдыхает от работы на берегу моря

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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Александра Абанькова, Светлана Белова

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