Институт РАН: рыбу из зоны ЧП на Кубани нельзя будет есть еще несколько лет

Морепродукты, добытые в зоне разлива мазута в Черном море, будут непригодными для еды в течение нескольких лет, заявила руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ «Институт биологии южных морей» Российской академии наук (РАН) Александра Андреева. Она отметила, что марикультурные хозяйства, находящиеся в районе Анапы, понесут колоссальный ущерб.

«Даже если моллюски выживут — они все это наберут, будет превышение концентрации (вредных веществ.— "Ъ"), внешний вид будет испорчен, к сожалению, урожай под угрозой. Все водные биоресурсы, которые находятся в этой зоне, на протяжении определенного периода лучше не употреблять в пищу, потому что они накапливают в себе большое количество нефтепродуктов, можно отравиться. Рыба будет пригодна к потреблению быстрее»,— рассказала ученый ТАСС.

По данным ученых, утилизация нефтепродуктов в донных осадках происходит в течение двух лет. В основном их разрушают микроорганизмы и двустворчатые моллюски, поглощающие загрязнения из окружающей среды. Госпожа Андреева рассказала, что в районе Керченского пролива обитают несколько видов таких моллюсков, включая редкий вид Анадара.

Утечка мазута произошла после крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе 15 декабря. В море попало не менее 3 тыс. тонн нефтепродуктов, более 54 км береговой линии оказались загрязненными. Для ликвидации последствий разлива мазута власти Краснодарского края ввели ЧС федерального уровня.

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