Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Институт РАН: рыбу из зоны ЧП на Кубани нельзя будет есть еще несколько лет

Морепродукты, добытые в зоне разлива мазута в Черном море, будут непригодными для еды в течение нескольких лет, заявила руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ «Институт биологии южных морей» Российской академии наук (РАН) Александра Андреева. Она отметила, что марикультурные хозяйства, находящиеся в районе Анапы, понесут колоссальный ущерб.

«Даже если моллюски выживут — они все это наберут, будет превышение концентрации (вредных веществ.— "Ъ"), внешний вид будет испорчен, к сожалению, урожай под угрозой. Все водные биоресурсы, которые находятся в этой зоне, на протяжении определенного периода лучше не употреблять в пищу, потому что они накапливают в себе большое количество нефтепродуктов, можно отравиться. Рыба будет пригодна к потреблению быстрее»,— рассказала ученый ТАСС.

По данным ученых, утилизация нефтепродуктов в донных осадках происходит в течение двух лет. В основном их разрушают микроорганизмы и двустворчатые моллюски, поглощающие загрязнения из окружающей среды. Госпожа Андреева рассказала, что в районе Керченского пролива обитают несколько видов таких моллюсков, включая редкий вид Анадара.

Утечка мазута произошла после крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе 15 декабря. В море попало не менее 3 тыс. тонн нефтепродуктов, более 54 км береговой линии оказались загрязненными. Для ликвидации последствий разлива мазута власти Краснодарского края ввели ЧС федерального уровня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...