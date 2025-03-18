Итоги правления Юрия Бездудного

Юрий Бездудный возглавил Ненецкий автономный округ 13 сентября 2020 года (со 2 апреля 2020 года — в качестве врио) и проработал губернатором 4 года 11 месяцев и 15 дней.

За время его правления население региона сократилось на 5,9% — с 44,4 тыс. человек в 2019 году до 41,8 тыс. человек на 1 января 2025 года (оба раза — 85-е место среди регионов РФ).

Рождаемость снизилась на 14,3% — с 13,3 на 1 тыс. населения за 2019 год (6-е место) до 11,4 за 2024 год (7-е). Смертность за тот же период увеличилась на 23,3% — с 8,6 на 1 тыс. населения (9-е место) за 2019 год до 10,6 за 2024 год (16-е).

Уровень безработицы сократился на 4,6 п. п.— с 7,9% по итогам 2019 года (13-е место) до 3,3% за 2024 год (16-е). Среднемесячная зарплата увеличилась в 1,5 раза — с 88 тыс. руб. в 2019 году (6-е место) до 134,4 тыс. руб. за 2024 год (5-е). Средние пенсии также увеличились в 1,5 раза — с 22,7 тыс. руб. в 2019 году до 34,8 тыс. руб. в 2024-м (оба раза — 2-е место по стране).

Валовой региональный продукт Ненецкого автономного округа за 2019 год составил 331,1 млрд руб., за 2024 год прогнозируется более 600 млрд руб. В 2019 году в регионе бюджет был исполнен из расчета доходов 22,9 млрд руб., расходов — 22,7 млрд руб. (профицит — 166 млн руб.). Прогнозируемый общий объем доходов региона в 2025 году — 28,8 млрд руб., расходов — 29,5 млрд руб., дефицит — 707,6 млн руб. Индекс промышленного производства в 2019 году составлял 98,9%, в 2024 году — 97,4%.

Количество зарегистрированных преступлений в Ненецком автономном округе увеличилось с 1714 на 100 тыс. человек в 2019 году (23-е место по РФ) до 2077 в 2024 году (2-е место).