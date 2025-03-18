Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 18 марта

13:41. Военнослужащего 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ солдата Романа Батерева признали виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СКР.

12:12. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области — оперштаб региона.

11:59. С начала работ пиротехники МЧС России обезвредили в Курской области более 2 тыс. взрывоопасных предметов: авиабомбы, ракеты различного производства, беспилотники. Об этом сообщили в ведомстве.

11:23. Отбой ракетной опасности в Курской области — МЧС.

11:17. Депутаты Курского горсобрания передали отряду «Барс-Курск» автомобиль УАЗ, сообщили в горсобрании.

10:45. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области — МЧС.

10:23. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

10:09. Служебный автобус подорвался на взрывном устройстве на дороге в районе села Графовка Краснояружского района Белгородской области. В результате пострадали две женщины и мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:00. За прошедшие сутки ВСУ атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 37 боеприпасов и 140 беспилотников. В результате были ранены три человека, разрушения получили пять частных домовладений и пять автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:40. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении сообщил, что сегодня с утра массированному обстрелу подвергся Краснояружский район. По его словам, Минобороны, пограничные службы, отряды «Орлан» и «Барс-Белгород» выполняют поставленные задачи. Вице-губернаторы, руководитель регионального совета безопасности Евгений Воробьев и глава района Виталий Кутоманов «занимаются вопросами по обеспечению безопасности жителей по мере ситуации».

9:28. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что при ночной атаке БПЛА в регионе никто не пострадал, разрушений не обнаружено.

9:17. В результате атаки БПЛА в Суджанском и Тимском районах Курской области пострадали пятеро мирных жителей. Всех их доставили в областную клиническую больницу. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

9:13. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области — МЧС.

8:33. Более 37 тыс. поврежденных ВСУ домов и квартир восстановлено в Белгородской области с начала СВО. Об этом сообщает «Открытый Белгород» со ссылкой на администрацию региона.

7:15. За ночь дежурные средства ПВО сбили над Россией 46 беспилотников, в том числе 41 над Белгородской областью, два над Курской и один над Орловской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

7:02. Оперштаб Курской области: отбой ракетной опасности в регионе.

6:57. Ракетная опасность в Курской области — оперштаб.

5:50. Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области — губернатор Александр Гусев. Она была введена в 23:09 17 марта.

4:50. В Курской области отменили режим опасности удара дронов, введенный в 22:50 17 марта. Об этом сообщил оперштаб региона.