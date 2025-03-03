Пломбиру готовят перерегистрацию

Крупный производитель мороженого «Новосибхолод» через Палату по патентным спорам может попытаться добиться снятия охраны с товарных знаков «Пломбир на сливках» и «Пломбир на сливках с шоколадной крошкой». Сейчас марки принадлежат другому заметному игроку — группе «Славица». С ростом производства конкуренция на рынке мороженого обостряется и бизнес уделяет все больше внимания борьбе за потребителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Палата по патентным спорам 25 марта рассмотрит обращения ОАО «Новосибирский хладокомбинат» («Новосибхолод») в отношении товарных знаков «Пломбир на сливках» и «Пломбир на сливках с шоколадной крошкой», следует из расписания коллегий. Суть разбирательства не раскрывается. Адвокат АБ «Ольга Ренова и партнеры» Анастасия Малюкина обращает внимание на то, что в подобных спорах речь обычно идет о вопросах, касающихся прав на товарные знаки, и защите конкуренции. В «Новосибхолоде» на вопросы “Ъ” не ответили.

Правообладателем знаков «Пломбир на сливках» и «Пломбир на сливках с шоколадной крошкой» выступает ООО «Фабрика мороженого "Славица"», следует из СПАРК. Компания зарегистрировала их в 2012–2013 годах, включив изображение белого медведя. Сейчас продукция под маркой доступна в рознице. «Новосибхолод» может быть заинтересован в использовании схожих брендов. 4 февраля «Славица» подала в Арбитражный суд Москвы иск к компании, потребовав прекратить нарушение товарного знака и взыскать 50 млн руб. компенсации за нарушение прав, следует из картотеки суда. Подробности иска в материалах не приводятся. В «Славице» “Ъ” не ответили.

«Славица» существует с 1994 года. Согласно рейтингу Milknews.ru, по итогам 2023 года группа заняла пятое место среди крупнейших производителей мороженого в стране. На нее пришлось 5,6% от общего выпуска продукции — 29,5 тыс. тонн. Помимо «Пломбира на сливках» в портфеле компании бренды «Советский», «Фруктолето», «Юмка», «Полюс», «Светофор» и проч. Согласно СПАРК, в 2023 году выручка ООО «Фабрика мороженого "Славица"» увеличилась на 24,4% год к году, до 3,1 млрд руб., а чистая прибыль — на 46,7%, до 370,6 млн руб. Основные доли в бизнесе принадлежат Надежде Абдурахмановой (47%) и Вадиму Сулакову (24,2%)

ГК «Новосибхолод» — крупнейший производитель мороженого в Сибири. В федеральном рейтинге компания по итогам 2023 года заняла десятое место, выпустив 12,7 тыс. тонн. В портфеле бренды «Дело в сливках», «Простоквашино», «Эклерто», Love to you и проч. Компания продает мясо, рыбу и замороженные продукты. По данным СПАРК, выручка ОАО «Новосибхолод» в 2023 году выросла на 5,4%, до 2,97 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 3,2%, до 46,35 млн руб. В 2016 году бизнесом владели Дмитрий Верховодов (85%) и Алексей Мисюра (15%).

Осенью 2023 года «Новосибхолод» обращался в УФАС по Марий Эл с требованием признать приобретение «Славицей» исключительных прав на товарные знаки «Пломбир на сливках» и «Пломбир на сливках с шоколадной крошкой» недобросовестной конкуренцией. Антимонопольный орган не нашел нарушений, и его решение было обжаловано в Суде по интеллектуальным правам. Но там «Новосибхолод» также получил отказ. В суде компания настраивала, что с 2009 года выпускает «Пломбир с ароматом ванили» и «Ванильное». Их упаковка выполнена в схожих тонах и также содержит образ белого медведя.

Партнер юридической компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков считает, что именно изображение медведя может быть предметом разбирательства и в Палате по патентным спорам. Слова с товарных знаков «Славицы» исключены из охраны, замечает он. Но эксперт сомневается, что палата в итоге встанет на сторону заявителя. Адвокат Forward Legal Маргарита Легенкина обращает внимание на то, что «Новосибхолод» в одном из разбирательств ранее указывал, что обозначение «Пломбир на сливках» утратило свою различительную особенность, используясь многими участниками рынка до регистрации.

В «Союзмолоке» говорят, что рынок мороженого остается высококонкурентным и узнаваемость бренда на нем крайне важна. Борьба за потребителя обостряется с сезонным ростом спроса летом. Согласно предварительным подсчетам Milknews.ru на базе данных Росстата, в 2024 году в России было произведено 600,3 тыс. тонн мороженого. Показатель вырос на 14,5% год к году, став рекордным для страны. В исследовательской компании NTech отмечают рост натуральных продаж на 16,1% год к году в 2024 году, денежных — на 16,1%. Самыми популярными брендами мороженого аналитики называют «Коровку из Кореновки» (13,9% натуральных продаж), «Филевское» (4,2%) и «Чистую линию» (4%).

Владимир Комаров