Начальником генштаба израильской армии станет генерал-майор Эяль Замир

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац решили назначить генерал-майора в отставке Эяля Замира начальником генерального штаба ЦАХАЛа. Действующий глава генштаба Герци Халеви пообещал уйти в отставку в марте из-за провала военных при атаке «Хамаса» в октябре 2023 года.

Как пишет The Times of Israel, кандидатуру господина Замира поддержали «политики всего политического спектра». Так, лидер оппозиции Яир Лапид назвал нового начальника генштаба «подходящим человеком для этой работы».

Эялю Замиру 58 лет. Он служил в ЦАХАЛе 38 лет. Генерал бронетанковых войск. Дважды рассматривался в качестве кандидата на пост начальника генштаба. С 2023 года работает гендиректором Минобороны. До этого был замначальника генштаба.

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