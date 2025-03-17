Нетаньяху намерен уволить главу Общей службы безопасности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что намерен добиться увольнения главы Общей службы безопасности страны (ШАБАК) Ронена Бара. В видеообращении, опубликованном в соцсети X, глава израильского правительства объяснил свои намерения отсутствием доверия к главе контрразведки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gil Cohen-Magen / AP Фото: Gil Cohen-Magen / AP

Как сообщает The Times of Israel, господин Нетаньяху вызвал Ронена Бара на срочную встречу, в ходе которой предложил ему уволиться по собственному желанию. Когда тот отказался, премьер сообщил, что поднимет вопрос о прекращении полномочий господина Бара на ближайшем заседании правительства. Оно состоится в среду, 19 марта. Единолично уволить главу службы безопасности страны премьер-министр Израиля не может.

«Мы сейчас в самом разгаре войны за наше существование. Мы ведем войну на семи фронтах. И во время войны, особенно во время такой войны, глава правительства должен полностью доверять руководителю ШАБАК,— заявил господин Нетаньяху.— К сожалению, ситуация обратная: у меня нет к нему доверия. Уже достаточно давно у меня нет доверия к главе ШАБАК, и это недоверие лишь усугубляется».

Кирилл Сарханянц