Бывшего полицейского наградили в Госдуме за сбитый из ружья беспилотник

В Госдуме наградили 52-летнего бывшего полицейского Александра Юдаева за сбитый 11 марта украинский беспилотник. Церемония прошла во время пленарного заседания, почетную грамоту господину Юдаеву вручил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Человек совершил поступок — когда беспилотники атаковали Москву, он не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и один сбил. Наша российская земля богата своими героями»,— сказал господин Володин во время награждения (цитата по сайту Госдумы).

Сам господин Юдаев отметил, что исполнял свой гражданский долг. «Я знал, что за моими плечами находится мой город Озеры, город Москва и вообще наша большая Родина. Я ни минуты не сомневался, что делаю все правильно. Спасибо большое. Служу России!»,— сказал бывший полицейский.

Александр Юдаев, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, служил во вневедомственной охране Подмосковья. После выхода на пенсию 53-летний россиянин устроился на работу в адвокатское бюро ЕПАМ.

«Учредители бюро гордятся тем, что в наших рядах есть такие сотрудники, как Александр, который проявил смелость, инициативу и боевую выучку при защите граждан России»,— заявил соучредитель АБ ЕПАМ Дмитрий Афанасьев.

Александр Юдаев сбил украинский беспилотник 11 марта из ружья Иж-18. В тот день он находился на даче в деревне Дулебино под Коломной Московской области. Он рассказал «Ъ», что, когда беспилотники пролетали над его домом, у него в наличии было всего три картечных патрона. БПЛА взорвался сразу после выстрела — господин Юдаев полагает, что он смог попасть прямо в боезаряд летательного аппарата.