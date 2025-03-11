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Коммерсантъ FM
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Бывший полицейский сбил дрон со второго выстрела

52-летний бывший сотрудник полиции Александр Юдаев рассказал «Ъ», как сбил украинский БПЛА. В тот день господин Юдаев находился на даче в деревне Дулебино под подмосковной Коломной.

«Примерно в 4:30 утра услышал в небе характерный звук. Взял свое одноствольное ружье Иж-18 и вышел в поле. Всего у меня было три картечных патрона. Первые дроны, штук 15, прошли в стороне от меня на разной высоте, и их было не достать. Потом один пролетел уже надо мной, но выстрелить я не успел. Во второй промахнулся. А вот в третий попал, судя по всему, прямо в боезаряд, поскольку БПЛА взорвался в небе почти надо мной. Его осколки упали в поле и немного посекли мой забор. Сам я не пострадал. Последний патрон потратил, стреляя в след дрону. Но, видимо, они были далеко. После этого надо мной прошло еще несколько БПЛА, но патронов у меня больше не было»,— рассказал Александр Юдаев. По его словам, он стрелял, ориентируясь на звуки и силуэты, поскольку было темно.

После этого мужчина попытался дозвониться в службу спасения по номеру 112, но линия была перегружена. Тогда господин Юдаев позвонил в местный отдел полиции, рассказал, что сбил из ружья БПЛА, который упал в поле, и он ожидает бывших коллег на месте происшествия.

На место ЧП приехали две группы — из местного управления СКР и саперы, которые уехали из Дулебино только ближе к 20:00. Самого же Александра Юдаева отвезли в следственный отдел СКР по городу Коломне, где тот и дал показания о случившемся. Сам Александр Юдаев является ветераном боевых действий, в которых в свое время участвовал на Северном Кавказе, и служил в органах внутренних дел. В Госдуме уже подняли вопрос о представлении отличившегося ветерана к госнаграде.

Олег Рубникович

Фотогалерея

Последствия массированной атаки БПЛА на Подмосковье

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Сгоревшие автомобили на парковке в подмосковном Домодедово

Сгоревшие автомобили на парковке в подмосковном Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Автомобильная парковка в Домодедово после атаки БПЛА

Автомобильная парковка в Домодедово после атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в Домодедово

Последствия атаки БПЛА в Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия падения БПЛА в деревне Сапроново Ленинского городского округа

Последствия падения БПЛА в деревне Сапроново Ленинского городского округа

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Обломки БПЛА возле жилого дома

Обломки БПЛА возле жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов возле жилого дома

Сотрудники правоохранительных органов возле жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Пробитое осколком БПЛА стекло легкового автомобиля

Пробитое осколком БПЛА стекло легкового автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в деревне Сапроново

Последствия атаки БПЛА в деревне Сапроново

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Мужчина заклеивает скотчем поврежденный осколками БПЛА автомобиль

Мужчина заклеивает скотчем поврежденный осколками БПЛА автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Поврежденный из-за атаки беспилотника жилой дом в Раменском

Поврежденный из-за атаки беспилотника жилой дом в Раменском

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в Москве

Последствия атаки БПЛА в Москве

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Поврежденный дом в жилом комплексе «Видный берег»

Поврежденный дом в жилом комплексе «Видный берег»

Фото: Коммерсантъ / Полина Мотызлевская

Фрагменты автомобиля, пострадавшего в результате атаки

Фрагменты автомобиля, пострадавшего в результате атаки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Сгоревшие автомобили на парковке в подмосковном Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Автомобильная парковка в Домодедово после атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия падения БПЛА в деревне Сапроново Ленинского городского округа

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Обломки БПЛА возле жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов возле жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Пробитое осколком БПЛА стекло легкового автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в деревне Сапроново

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Мужчина заклеивает скотчем поврежденный осколками БПЛА автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Поврежденный из-за атаки беспилотника жилой дом в Раменском

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в Москве

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Поврежденный дом в жилом комплексе «Видный берег»

Фото: Коммерсантъ / Полина Мотызлевская

Фрагменты автомобиля, пострадавшего в результате атаки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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