Госкомпании в 2024 году выплатили 307 млрд рублей дивидендов
По итогам 2024 года Росимущество обеспечило поступление в федеральный бюджет более 473 млрд руб., что оказалось выше заложенных в плане 405 млрд руб. Из них 307 млрд руб. пришлось на дивиденды госкомпаний, рассказал на расширенном заседании коллегии Росимущества его глава Вадим Яковенко.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По его словам, крупнейшими плательщиками дивидендов были компании нефтегазового сектора. Также по результатам приватизации имущества казны и корпоративных активов в бюджет поступило 132 млрд руб. при планировавшихся всего 6 млрд руб.
Наиболее крупными стали продажи активов, обращенных в доход государства по искам Генпрокуратуры. В частности, группа компаний «Рольф» была реализована почти за 35 млрд руб. «В рамках так называемой массовой приватизации следует отметить продажу акций "Росспиртпрома" за 8 млрд руб.»,— добавил господин Яковенко (цитата по ТАСС).
«Рольф» перешел во временное управление Росимущества в конце 2023 года. В феврале 2024 года активы дилера передали государству по иску Генпрокуратуры. Решение было принято в рамках дела против основателя компании Сергея Петрова. По версии следствия, он продолжал нелегально владеть группой компаний и управлять ею, будучи депутатом от «Справедливой России».
Подробности — в материале «Ъ» «Дело "Рольфа" приехало в Черемушки».