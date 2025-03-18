Госкомпании в 2024 году выплатили 307 млрд рублей дивидендов

По итогам 2024 года Росимущество обеспечило поступление в федеральный бюджет более 473 млрд руб., что оказалось выше заложенных в плане 405 млрд руб. Из них 307 млрд руб. пришлось на дивиденды госкомпаний, рассказал на расширенном заседании коллегии Росимущества его глава Вадим Яковенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По его словам, крупнейшими плательщиками дивидендов были компании нефтегазового сектора. Также по результатам приватизации имущества казны и корпоративных активов в бюджет поступило 132 млрд руб. при планировавшихся всего 6 млрд руб.

Наиболее крупными стали продажи активов, обращенных в доход государства по искам Генпрокуратуры. В частности, группа компаний «Рольф» была реализована почти за 35 млрд руб. «В рамках так называемой массовой приватизации следует отметить продажу акций "Росспиртпрома" за 8 млрд руб.»,— добавил господин Яковенко (цитата по ТАСС).

«Рольф» перешел во временное управление Росимущества в конце 2023 года. В феврале 2024 года активы дилера передали государству по иску Генпрокуратуры. Решение было принято в рамках дела против основателя компании Сергея Петрова. По версии следствия, он продолжал нелегально владеть группой компаний и управлять ею, будучи депутатом от «Справедливой России».

Подробности — в материале «Ъ» «Дело "Рольфа" приехало в Черемушки».