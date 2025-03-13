Дело «Рольфа» приехало в Черемушки

Мосгорсуд отказался изменить территориальную подсудность резонансного уголовного дела основателя автодилера «Рольф», экс-депутата Госдумы Сергея Петрова, обвиняемого вместе с тремя предполагаемыми сообщниками в выводе за рубеж около 4 млрд руб. Таким образом, их дело заочно рассмотрит Черемушкинский райсуд столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Петров в 2005 году

Фото: Михаил Почуев, Коммерсантъ Сергей Петров в 2005 году

Фото: Михаил Почуев, Коммерсантъ

Как сообщила “Ъ” представляющая господина Петрова адвокат Элеонора Сергеева, Мосгорсуд отклонил соответствующее ходатайство защиты. «У защиты имеются сомнения в беспристрастности Черемушкинского суда, который 1 сентября 2023 года по тем же обстоятельствам вынес обвинительный приговор топ-менеджеру компании Анатолию Кайро,— напомнила она позицию адвокатов.— Кроме того, поскольку одной из подсудимых инкриминируется совершение действий в офисе компании "Рольф" на Алтуфьевском шоссе, в этом случае дело должно быть подсудно Бутырскому суду. Однако мы просили передать его на рассмотрение в любой другой суд столицы на усмотрение Мосгорсуда».

По словам госпожи Сергеевой, отклоняя ходатайство защиты, суд огласил только вводную и резолютивную части решения, поэтому его мотивы пока неизвестны. Защита намерена обжаловать его в апелляционной инстанции.

Ожидается, что процесс в Черемушкинском суде пройдет заочно: бывший председатель совета директоров группы компаний «Рольф» Сергей Петров в настоящее время проживает в Австрии, экс-гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая — в Испании, а глава офшорной компании Panabel Limited Георгия Кафкалия — на Кипре.

Всем фигурантам инкриминируется ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с предоставлением заведомо подложных документов) и грозит от пяти до десяти лет заключения.

Следствие полагает, что соучастники вывели из компании полученные от коммерческой деятельности средства по подложным договорам купли-продажи о приобретении «Рольфом» у «Панабел Лимитед» акций ЗАО «Рольф Эстейт» за 3 млрд 938 тыс. руб.

По данным следствия, стоимость акций не превышала 1 руб., так как активы компании «Рольф Эстейт» находились в залоге. Защита с этим не согласна и намерена добиваться вынесения подсудимым оправдательного приговора.

Ранее, 1 сентября 2023 года, Черемушкинский суд столицы осудил на восемь с половиной лет экс-гендиректора компании «Рольф Эстейт», советника директора по стратегическому развитию Анатолия Кайро. Он также отрицал мнимый характер сделки и нарушение валютного законодательства, однако его приговор был признан законным.

В феврале 2020 года Химкинский городской суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры к господину Петрову обратил в доход государства почти 20 млрд руб. Через четыре года Московский районный суд Санкт-Петербурга обратил акции группы компаний «Рольф» в доход государства. Основанием для этого стало нарушение антикоррупционного законодательства, а именно то, что господин Петров руководил компанией, будучи одновременно в 2007–2016 годах депутатом Госдумы РФ. В том же 2024 году активы ГК у Росимущества за 34,8 млрд руб. выкупило АО «Автомобильные технологии» бизнесмена Умара Кремлева.

Мария Локотецкая