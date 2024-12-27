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Коммерсантъ FM
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Выкуп «Рольфа» у «Росимущества» обошелся в 34,8 млрд рублей

Компания Умара Кремлева «Автомобильные технологии» выкупила активы «Рольфа» у «Росимущества» за 34,8 млрд руб., говорится в отчетности группы (.pdf). В документе также указано, что сделка была закрыта 31 августа.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

АО «Автомобильные технологии» было учреждено в мае 2024 года. В августе они приобрели у «Росимущества» АО «Рольф», ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и ООО «Рольф Тех».

Во временное управление «Роимущества» «Рольф» перешел в конце 2023 года. В феврале 2024-го активы дилера передали государству по иску Генпрокуратуры. Решение было принято в рамках дела против основателя компании Сергея Петрова. По версии следствия, он продолжал нелегально владеть группой компаний и управлять ею, будучи депутатом от «Справедливой России». В сентябре «Рольф» сообщил, что владельцем компании стал Умар Кремлев.

О деятельности компании — в публикации «Ъ» «"Рольф" затягивает резину».

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