Космонавты NASA вылетели на Землю после 9 месяцев заточения на МКС

Застрявшие на МКС на девять месяцев астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс вылетели на Землю. Об этом сообщает пресс-служба NASA в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NASA / Handout / Reuters Фото: NASA / Handout / Reuters

«Экипаж миссии Crew-9 начал возвращение на Землю»,— говорится в сообщении. Расстыковка космического корабля с МКС произошла 18 марта в 8:05 мск.

Космонавты Уилмор и Уильямс поблагодарили владельца SpaceX Илона Маска и президента США Дональда Трампа за содействие в их вызволении.

Американцы прибыли на МКС на борту Starliner, созданного Boeing по контракту с NASA. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных проблем в двигателе корабля и утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки, Starliner вернулся на Землю без экипажа.

16 марта к станции пристыковался космический корабль Crew Dragon, в состав команды которого входит космонавт из Красноярска Кирилл Песков, для того, чтобы забрать экипаж Crew-9. Вместе с Песковым в составе команды Crew Dragon американцы Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониси.