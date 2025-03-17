Маск сердечком отреагировал на благодарность застрявших на МКС космонавтов

Миллиардер и владелец SpaceX отреагировал в соцсети Х на видео застрявших на МКС американских космонавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс. Астронавты поблагодарили новую администрацию США за помощь в их возвращении на Землю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Илон Маск

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Позвольте мне сразу сказать, что мы все очень уважаем и восхищаемся как Илоном Маском, так и президентом США Дональдом Трампом. Мы ценим все, что они делают для нас, и их усилия, направленные на обеспечение возможности для людей отправиться в космос. Мы благодарны им за то, что они находятся на своем посту»,— заявил на видео Уилмор (цитата по «РИА Новости»). Его также поддержала коллега Уильямс, выразив надежду на скорое возвращение домой.

Сам владелец SpaceX опубликовал видео у себя в профиле и добавил эмодзи в виде сердечка и ракеты.

Космонавты уже девять месяцев находятся на борту Starliner, созданного Boeing по контракту с NASA. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных проблем в двигателе корабля и утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки, Starliner вернулся на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остались на МКС.

16 марта к станции пристыковался космический корабль Crew Dragon, в состав команды которого входит космонавт из Красноярска Кирилл Песков. Этот корабль должен забрать Уилмора и Уильямс.