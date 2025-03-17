Под Белгородом мирный житель подорвался на мине и остался без стопы

В селе Ясные Зори Белгородского района Белгородской области мирный житель подорвался на мине «Колокольчик». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У пострадавшего диагностировали травматическую ампутацию стопы и минно-взрывную травму. Он находится в тяжелом состоянии. Бригада скорой помощи доставляет пациента в горбольницу №2 в облцентре.

Сегодня утром стало известно, что FPV-дрон атаковал грузовик в районе поселка Степное Краснояружского района Белгородской области. В результате мирный житель пострадал и попал в больницу.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова