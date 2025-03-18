Экс-лидер «Коммунистов России» в Новосибирске решил пойти на выборы от единороссов

Политик Андрей Щукин, до недавнего времени возглавлявший отделение партии «Коммунисты России» в Новосибирской области, подал заявление на участие в предварительном партийном голосовании (праймериз) «Единой России» (ЕР). Он попробует стать кандидатом от партии власти на сентябрьских выборах в горсовет Новосибирска.

Господин Щукин возглавлял местных «Коммунистов России» с 2022 года. В середине 2023-го он выдвигался на пост губернатора области, но не смог собрать необходимое для регистрации число подписей муниципальных депутатов. В декабре того же года коммунист получил 25 голосов на довыборах в горсовет Новосибирска, заняв в своем округе последнее место. В начале 2025 года он покинул региональное отделение «Коммунистов России». В партии не стали комментировать ситуацию.

Отметим, что для Андрея Щукина это не первая смена политической ориентации. Поначалу его карьера была связана с Алтайским краем: там он состоял в рядах ЛДПР, а затем — «Единой России». Будучи единороссом, политик несколько раз избирался депутатом краевого законодательного собрания, а в 2017–2018 годах даже занимал пост вице-премьера регионального правительства. До перехода под красные знамена работал заместителем начальника управления юстиции Алтайского края.

«Иногда делают предложения, от которых глупо отказываться. Поэтому решил вернуться в партию власти, в которой оказался ненужным несколько лет назад в Алтайском крае»,— объяснил “Ъ” сам Андрей Щукин.

Похожие случаи в регионах России нередки. Например, в 2023 году в парламент Якутии от ЕР избрался оппозиционер Владимир Федоров, который начинал карьеру, будучи единороссом, затем сотрудничал со «Справедливой Россией», «Родиной» и Партией дела, но в конце концов вернулся в партию власти.

Валерий Лавский, Новосибирск