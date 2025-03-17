Трамп заявил, что «смог убедить» РФ пощадить группировку ВСУ в Курской области

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами 17 марта заявил, что «смог убедить» Россию не предпринимать активных действий против окруженных украинских солдат в Курской области.

По словам господина Трампа, завтра, 18 марта, он будет созваниваться с президентом России Владимиром Путиным. Он сказал, что будет звонить российскому президенту, в том числе и для того, чтобы «спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации».

«Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было. Мне удалось убедить их пока ничего не предпринимать»,— добавил президент США (цитата по трансляции Fox News).

14 марта Дональд Трамп сообщил, что через своего спецпосланника Стива Уиткоффа призвал Владимира Путина пощадить группировку ВСУ в Курской области. В ответ господин Путин заявил, что украинским солдатам будет гарантирована жизнь и достойное обращение, если они сложат оружия и сдадутся в плен.