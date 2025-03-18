Облигациям «Домодедово» обеспечили купон

Арбитражный апелляционный суд разрешил выплату купона по выпускам облигаций группы «Домодедово», тем самым встав на сторону инвесторов в вопросе обеспечительных мер в отношении прежних владельцев группы. Вместе с тем юристы ожидают, что решение суда будет обжаловано прокуратурой. Кроме того, само решение не касается погашения облигаций, по которым потребуется добиваться новых вердиктов суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В понедельник, 17 марта, Десятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Генпрокуратуры РФ на решение Арбитражного суда Московской области об отмене обеспечительных мер по иску к группе компаний «Домодедово» в части выплат купонов по облигациям «Домодедово Фьюэл Фасилитис» (ДФФ). Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел. «Это решение позволит своевременно производить выплаты держателям облигаций в строгом соответствии с действующей эмиссионной документацией»,— заявил представитель аэропорта.

В конце января 2025 года Генпрокуратура РФ подала иск к группе компаний, связанных с аэропортом Домодедово, а также к владельцу этого объекта Дмитрию Каменщику (см. “Ъ” от 30 января). Арбитражный суд Московской области, приняв обеспечительные меры по иску, арестовал имущество группы «Домодедово», а также акции и доли в российских и иностранных юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. Кроме того, суд запретил органам управления группы принимать решения о допэмиссии, о выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров. Это решение коснулось и обращающихся на рынке ценных бумаг ДФФ — биржевых облигаций на 15 млрд руб. и замещающих облигаций на $354 млн.

Снятие обеспечительных мер в тех обстоятельствах, в которых находится «Домодедово», выглядит неординарно, отмечают юристы. «Обычно такого не происходит, а расчеты с держателями долговых бумаг обычно происходят уже после смены администрации и бенефициаров»,— отметила гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

Вместе с тем судебные разбирательства на этом не заканчиваются. «Стандартная практика предполагает, что государственный орган использует все возможности для оспаривания»,— указывает адвокат, руководитель проектов адвокатского бюро S&K «Вертикаль» Иван Бабин. В подобных спорах заинтересованные стороны, как правило, доходят до кассационной инстанции, «поэтому в ближайшее время можно ожидать кассационной жалобы», отмечает и партнер NOVATOR Legal Group Александр Катков. При этом частичная отмена обеспечительных мер является в целом распространенной опцией, когда суды стремятся соблюсти баланс интересов всех заинтересованных сторон, в данном случае держателей облигаций, указывает старший юрист практики специальных проектов юридической фирмы VEGAS LEX Владислав Бедросов. Эксперт по правовому регулированию ценных бумаг Антон Селивановский отмечает, что облигации покупают лица, которые «не связаны с эмитентом», то есть «нет доказательств того, что здесь имеются признаки вывода активов». В прокуратуре оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

В случае оспаривания аэропорт будет до последней инстанции оспаривать ограничение в судах, если Генеральная прокуратура продолжит обжаловать его запросы, считает источник “Ъ” в отрасли. Причем в дальнейшем, по его словам, аэропорт будет просить о снятии ограничений для погашения — «придется запрашивать снова о снятии ограничений для этого действия, это в рамках процедур: на каждое действие отдельный процесс запроса снятия ограничений через суд».

Все случаи индивидуальны, и прямых аналогий, возможно, и нет, но есть два интересных случая в 2024 году, указывают участники рынка. Так, после введения внешнего управления в «Гидромашсервисе» осенью прошлого года платежи по облигациям не прекращались. Кроме того, «Агрофирма — племзавод Победа», допустив техдефолт по облигациям, спустя несколько дней смогла расплатиться, добившись через суд смягчения обеспечительных мер и предоставления разрешения на выплаты по кредитам и по облигациям, напомнил руководитель управления аналитических исследований «Ива Партнерс» Дмитрий Александров.

В целом рынок положительно отреагировал на решение апелляционной инстанции. С конца января 2025 года котировки биржевых облигаций ДФФ колебались в широком диапазоне: опускались до 77% от номинала и возвращаясь к 90% от номинала. В понедельник, 17 января, они оттолкнулись от отметки 80,55 от номинала и достигли 87% от номинала.

Ксения Куликова, Ян Назаренко, Айгуль Абдуллина