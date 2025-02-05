В Домодедово приземляют инвесторов

Аэропорт Домодедово вслед за инвесторами попросил суд частично снять обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры для выплаты купона владельцам облигаций. Как считают в Домодедово, невыплата создает риски сохранности имущества и угрожает бесперебойной работе аэропорта. Там подчеркивают, что руководство аэропорта не меняется и представители Росавиации получают доступ к информации, как и в прошлые годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Аэропорт Домодедово обратился в Арбитражный суд Московской области с ходатайством о частичном снятии обеспечительных мер, принятых по иску Генпрокуратуры, в части выплаты купонного дохода по облигациям. Об этом говорится в сообщении представителя владельца облигаций «Л Си Пи Инвестор Сервисез». Ходатайство об отмене обеспечительных мер подано МКООО «Эрпорт менеджмент компани лимитед», следует из картотеки дел.

В Домодедово сообщили «Ъ», что невыплата купона создает риски, которые не отвечают целям применения обеспечительных мер — сохранности имущества и обеспечения бесперебойной хозяйственной деятельности аэропорта. «Ъ» направил запрос в Генпрокуратуру.

У «Домодедово фьюэл фасилитис» (ДФФ) в обращении находятся облигации объемом 15 млрд руб. с датой погашения в 2025 году и замещающие облигации на $354,71 млн с датой погашения в 2028 году. 8 февраля ДФФ должна выплатить купон по замещающим облигациям.

Ранее аналогичное заявление в суд подала Ассоциация владельцев облигаций (АВО), писали «Ведомости». В заявлении АВО (есть у «Ъ») указано, что облигационный купон — «долговое обязательство эмитента, а невыполнение долговых обязательств может повлечь к принудительному взысканию задолженности и возможной несостоятельности эмитента».

Обеспечительные меры в отношении ООО «ДМЕ Холдинг», управляющего Домодедово, введены в конце января. В Генпрокуратуре посчитали, что бенефициары компании Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранное гражданство, распоряжались активами стратегического предприятия в нарушение законодательства (см. «Ъ» от 29 января).

1 февраля арбитражный суд разрешил Росавиации доступ к деятельности юридического лица Домодедово, сказано в определении суда, с которым ознакомился «Ъ».

Также суд обязал руководство компании «Домодедово Энфилд», управляющей аэродромной инфраструктурой, предоставить доступ руководителю ФКП «Аэропорты Севера» Вадиму Волкову. В Росавиации 4 февраля сообщили, что держат «на постоянном контроле» деятельность аэропорта.

Два собеседника «Ъ» в аэропортовом сообществе говорят, что господин Волков и четыре представителя Росавиации участвуют в деятельности Домодедово «в качестве консультантов по пяти направлениям деятельности». Гендиректором, по их словам, остается Андрей Павлов.

В Домодедово «Ъ» подтвердили, что юридический контур управления предприятиями и административное руководство остаются прежними: «Состав руководителей компании не изменился». В рамках исполнения определения суда налажено взаимодействие с представителями Росавиации. В Домодедово отметили, что это не исключительный случай: руководство и в предыдущие годы предоставляло доступ сотрудникам государственных контролирующих органов к необходимой документации аэропорта. В Домодедово подчеркивают, что предприятия аэропорта соблюдают обязательства в отношении авиакомпаний, партнеров и сотрудников и аэропорт работает в штатном режиме.

Как показывает практика по подобным спорам, вероятность того, что обеспечительные меры, блокирующие выплату купонного дохода, будут сняты, очень невысока, говорит председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.

По ее словам, если исходить из того, что арест на счета накладывался во избежание вывода активов в пользу бенефициаров, то выплата купона противоречит этим целям. Держателям облигаций, считает юрист, даже если они не связаны с бенефициарами Домодедово, придется добиваться выплат в судебном порядке, и это «будет исключительно длительный и сложный процесс».

Партнер корпоративной практики, адвокат адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Алена Бачинская отмечает, что в текущем виде принятые обеспечительные меры не оставляют шанса Домодедово избежать технического дефолта, который наступит автоматически в случае просрочки в выплате купонного дохода. Если просрочка продлится свыше десяти рабочих дней, добавляет она, Домодедово рискует попасть в полноценный дефолт, что даст право владельцам облигаций досрочно истребовать инвестиции. «Ситуация действительно может существенно повлиять на устойчивость группы Домодедово»,— говорит госпожа Бачинская.

Партнер Novator Legal Group Александр Катков, впрочем, отмечает, что суды сегодня внимательно подходят к вопросу обеспечительных мер и могут отменить их при возникновении новых обстоятельств, например при рисках нарушения деятельности компании. Учитывая, что обеспечительные меры преследуют целью сохранение имущества и устойчивого финансового состояния, дозволение осуществлять расчеты по обслуживанию облигационного займа отвечают этой цели, добавляет старший юрист консалтинговой группы РКТ Алексей Майстренко.

Айгуль Абдуллина