Около 10 тыс. человек простились с духовником патриарха Кирилла Илием

Порядка 10 тыс. человек приняли участие в церемонии прощания со схиархимандритом Илием — личным духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщил «РИА Новости» наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев). Духовник скончался 15 марта на 94-м году жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Около десяти тысяч человек пришли поклониться батюшке за неполных два дня»,— сказал наместник монастыря.

Прощание началось сегодня в 12:00. Отпевание схиархимандрита Илия состоится 18 марта во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь в Калужской области. Церемонию возглавит сам патриарх Кирилл

Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Афанасьевич Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь Орловской области. В конце 1980-х годов его направили в Оптину пустынь в качестве духовника, где он возрождал старческое служение на протяжении 20 лет. После поместного собора 2009 года стал духовником своего сокурсника по Ленинградской духовной академии — новоизбранного патриарха Кирилла. В апреле 2010 года в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве патриарх Кирилл возвел отца Илия в сан схиархимандрита.