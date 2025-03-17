СМИ: США нанесли удар по йеменской провинции Ходейда

Вооруженные силы США нанесли удар по району Эль-Ардж в йеменской провинции Ходейда, которая находится под контролем хуситов из «Ансар Аллах». Об этом сообщил корреспондент принадлежащего хуситам телеканала «Аль-Масира». По данным «Аль-Хадат», целью атаки стали пункты дислокации хуситов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Central Command / Handout / Reuters Фото: Central Command / Handout / Reuters

«Аль-Масира» уточняет, что атаке подвергся металлургический завод на западе Йемена. Удар по провинции Ходейда был нанесен вскоре после того, как хуситы объявили о двух атаках на авианосец США Harry Truman в северной части Красного моря. Американские силы сбили 11 БПЛА боевиков, писал ABC со ссылкой на собеседников из администрации США.

15 марта президент США Дональд Трамп приказал нанести авиаудары по объектам хуситов в Йемене. Цель операции — восстановить безопасное судоходство в Красном море и Аденском заливе, где хуситы с осени 2023 года атаковали суда в поддержку палестинского «Хамаса».

Подробнее — в материале «Ъ» «Ударами по Йемену предупредили Иран».

Лусине Баласян