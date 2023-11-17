Эволюция адаптации

Правительство меняет организацию работы ключевых экономических министерств — Минпромторга и Минэкономики. В их составе появятся не только департаменты, но и более мелкие структуры — управления. Цель нововведений — создать в министерствах динамичную систему управления отраслями как административное отражение нового этапа структурной адаптации экономики. Перестройка регулирования, господдержки и целеполагания затрагивает все большее количество отраслей, и для координации решения растущего количества взаимоувязанных технических задач Белому дому потребовалась своя структурная трансформация. Новая целевая модель госуправления предполагает расширение использования опыта ведомственных проектных офисов, применявшихся в разработке и реализации национальных проектов, в новой цифровой системе исполнительной власти, выстроенной при Михаиле Мишустине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На днях в потоке документов Белого дома появилось два, формально затрагивающих бюрократическую организацию работы ключевых экономических министерств — Минпромторга и Минэкономики. Постановление правительства об изменении структуры первого, №1886 от 11 ноября 2023 года, уже подписано Михаилом Мишустиным и опубликовано, документ же о переустройстве Минэкономики пока проходит оценку регулирующего воздействия. Документы похожи: Минпромторгу вместо 30 департаментов разрешено иметь 28 департаментов и пять управлений, в проекте Минэкономики нынешние 37 департаментов дополняются тремя управлениями, управление как структурная единица вносится в положение о министерстве, также оговорена возможность их разделения на отделы. При этом штатная численность и фонд оплаты труда обоих министерств не меняются — речь идет именно о реорганизации их работы.

В структуре экономических министерств такая единица, как управление, появится впервые со времен административной реформы 2004 года, когда гражданским ведомствам было предписано делиться только на департаменты (силовые органы власти это не затронуло). Как выяснил “Ъ”, это административное отражение изменений в характере задач, которые ложатся на ведомства Белого дома в связи со структурной трансформацией экономики, вызванной началом военной операции на Украине, последовавшими за ней санкциями всех развитых стран мира и «суверенизацией» большинства российских рынков.

Например, как пояснили “Ъ” в Минпромторге, «структуру обрабатывающей промышленности сегодня формирует много отраслей, в том числе относительно небольших, под которые нужны отдельные структурные единицы». Список создаваемых управлений министерства, по данным “Ъ”, пока находится в разработке.

В аппарате правительства, который возглавляет вице-премьер Дмитрий Григоренко, формально отвечающий за организационную структуру ведомств Белого дома, пояснили “Ъ”, что нововведения действительно вызваны увеличением детализации отдельных направлений поддержки правительством адаптации экономики к новым условиям. Вместо инструментов общеэкономического регулирования в нынешней фазе Белый дом сосредотачивается на координации, взаимоувязке и выстраивании взаимодействия отраслевых мер (например, задача по импортозамещению той или иной продукции разделяется на подзадачи по финансированию, созданию или перестройке сырьевой и материальной базы, строительству промплощадок, энергоснабжению, выстраиванию транспортных связей, учету будущей продукции в планах государственного и частного спроса и т. п.).

Более мелким дроблением персонала министерств «под задачу» перестройка работы правительства не ограничится, говорят в аппарате Белого дома, предполагается расширить и применение методов проектной работы, впервые развернутых в ходе подготовки национальных проектов в 2016–2018 годах. «После 2020 года подходы к госуправлению существенно изменились — прежние наработки проектного подхода были дополнены новыми принципами, включая ориентацию на результат, фиксацию реперных точек реализации проектов, риск-ориентированный подход к ним, введение измеримых KPI и конкретных сроков и контроль их через цифровую систему правительства, а также выстраивание в системе госуправления обратных связей на основе больших данных о работе российской экономики»,— говорит сотрудник секретариата господина Григоренко. «Сначала эти подходы были реализованы в управлении госпрограммами и стратегическими инициативами правительства, теперь они разворачиваются на новом этапе»,— констатирует он.

Отметим, что пояснительная записка Минэкономики к проекту постановления об изменении его структуры ссылается на указ президента №365 от 22 мая 2023 года, который, в свою очередь, меняет «табель о рангах» госслужбы еще 2005 года. Из документа, в частности, следует, что должность главы управления министерства будет сопоставима с должностью заместителя директора департамента. Впрочем, для проектного подхода такая нюансировка де-факто не важна — при работе над конкретными задачами больший вес имеет иерархия в рамках профильного проектного офиса: в работе над системой нацпроектов по отдельным направлениям профильные заместители министров и главы департаментов зачастую получали полномочия ставить задачи коллегам рангом вплоть до министра.

Олег Сапожков