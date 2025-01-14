Под данные для ИИ заводят платформу

В начале 2025 года власти начнут проектирование единой доверенной платформы для обмена и анализа данных — ее создание предусмотрено федеральным проектом «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных». Как следует из материалов проекта (есть у “Ъ”), на эти цели до 2030 года предполагается направить почти 18 млрд руб. бюджетных средств. Платформа с данными от государства и бизнеса должна стать для Белого дома ключевым инструментом цифрового госуправления, но случаи, когда государство сможет запрашивать обезличенные данные от бизнеса, а также порядки предоставления данных на платформу и доступа к ней еще только предстоит определить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey в Центре международной торговли (ноябрь 2023 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey в Центре международной торговли (ноябрь 2023 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Проектная стоимость создания единой доверенной госплатформы для обмена и анализа данных, предусмотренной федеральным проектом «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»,— 17,74 млрд руб. из федерального бюджета до 2030 года, следует из материалов правительства (есть у “Ъ”). Как рассказали “Ъ” в Минцифры, старт проектирования запланирован на начало 2025 года, данные платформе будут предоставляться как государством, так и бизнесом, причем «обезличенные в соответствии с федеральным законом о персональных данных №152-ФЗ».

Федпроект «Искусственный интеллект» (оценивается в 65,2 млрд руб. до 2030 года) должен стать для правительства своего рода «лабораторией» по внедрению ИИ в госуправление (см. «Ъ-Онлайн» от 5 декабря 2024 года).

Как отметили в аппарате куратора нацпроекта вице-премьера Дмитрия Григоренко, главным образом платформа должна обеспечить надежное хранение и безопасное предоставление данных разработчикам (в том числе решений в области ИИ) для анализа и обработки. Анализ данных также необходим, чтобы принимать более взвешенные управленческие решения, подчеркнули там. В аппарате чиновника добавили, что для начала необходимо разработать требования и проектные решения в области информационной безопасности и согласовать их с регуляторами. В рамках работ над платформой будут формироваться наборы данных, востребованных в коммерческом обороте и необходимых для улучшения качества жизни граждан и условий ведения бизнеса.

Доступ к платформе получат прежде всего госорганы и подведомственные им организации, а также образовательные, научные и коммерческие компании, отмечают в Минцифры. Случаи, когда государство будет вправе целенаправленно запрашивать необходимые ему обезличенные данные от бизнеса, а также порядок их предоставления и порядок доступа к платформе пока только предстоит определить правительству.

Напомним, что черновик перечня случаев Минцифры уже разработало — он содержался в проекте распоряжения правительства, направленного министерством 30 октября для межведомственного обсуждения (см. “Ъ” от 1 ноября 2024 года). Документ предусматривал шесть оснований для запроса ведомствами данных у компаний, в том числе чрезвычайные ситуации и экономические и социальные исследования в интересах госуправления. В Белом доме ранее обещали широко обсудить проект с отраслью и избежать избыточной нагрузки на бизнес. Пока документ находится на межведомственном согласовании.

В создании платформы будет задействована различная инфраструктура, в том числе ресурсы «Гособлака» и «Гостеха», сообщили в ведомстве.

Помимо аренды инфраструктуры, как следует из материалов, создание платформы предполагает разработку и формирование системного и прикладного ПО, подключение участников, разработку, формирование и развитие технологий тестирования и алгоритмов наборов данных, а также формирование дата-сетов. В свою очередь, для формирования «лаборатории» по внедрению ИИ в госуправление помимо госплатформы для обмена и анализа данных федпроект предполагает разработку стандартов их качества, развитие ИИ-подсистем ГАС «Управление» и обучение студентов в Аналитическом центре при правительстве — «кадрового резерва» Белого дома.

Венера Петрова