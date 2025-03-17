«Богомольцев» Васнецова продали на аукционе в Москве за 135 млн рублей

Ранее утерянное полотно художника Виктора Васнецова «Богомольцы» ушло с молотка за 135 млн руб. на аукционе в Москве 16 марта. Об этом сообщило «РИА Новости» в Московском аукционном доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Картина Виктора Васнецова «Богомольцы» Фото: Московский аукционный дом Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Следующая фотография 1 / 2 Картина Виктора Васнецова «Богомольцы» Фото: Московский аукционный дом Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Общая сумма продаж в ходе аукциона составила 250 млн руб. Картина «Христос в терновом венце» Кузьмы Петрова-Водкина была продана за 30 млн руб., работа Бориса Кустодиева «Эскиз костюма Даши для оперы "Вражья сила"» ушла с молотка за 11 млн руб., полотно «Побережье Ниццы» Ивана Айвазовского — за 6 млн руб. Также были представлены картины Марка Шагала, Карла Брюллова, Ильи Репина и других русских художников. Все выставленные работы оценивались в 1,5 млрд руб.

О том, что «Богомольцы» будут выставлены на аукционе, сообщалось 5 марта. Картина маслом на холсте оценивалась в $1,5 млн (около 125 млн руб.). В 2003 году произведение было приобретено на аукционе Sotheby`s за $50 тыс. Картина была представлена как работа неизвестного автора второй половины XIX века. В том же году она была передана в Русский музей, где эксперты установили, что полотно является утерянной вариацией произведения Виктора Васнецова «Нищие певцы» 1873 года.

Публике «Богомольцы» были представлены в 2024 году в Русском музее. Показ картины приурочили к 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова. До конца марта работа будет оставаться в музее. После этого она перейдет в распоряжение победителя аукциона.

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