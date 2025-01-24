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Коммерсантъ FM
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Аукционам спрогнозировали кризис

Эксперты — о проблемах рынка произведений искусства в России

Организаторы торгов ждут «истощения» арт-рынка в России. Спрос на коллекционные лоты стал заметно обгонять предложение, рассказали РБК владельцы агрегаторов и аукционных домов. В прошлом основной поток предметов искусства в Россию шел из Европы, Великобритании и США. Но теперь дилерам все труднее проходить комплаенс со стороны зарубежных площадок. Санкции также запрещают ввозить в Россию предметы роскоши.

Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

В том числе на этом фоне обороты рынка выросли: площадки отчитываются, что за 2024-й заработали на 15-25% больше, чем годом ранее. По другим оценкам, сумма сделок увеличилась в полтора раза. Классическое русское искусство постепенно замещается на торгах современным российским, этот сегмент в ближайшие годы станет опорой для рынка, говорит эксперт и консультант Ирина Степанова, которая руководила российским офисом Sotheby's с 2016-го по 2024 год:

«Наш рынок еще находится в развитии, и большое количество русского классического искусства, авангарда 1960-80-х годов приходило к нам с Запада. Туда было в свое время увезено много вещей, много художников эмигрировало. Сейчас наиболее важные и значимые вещи музейного уровня исчезают с рынка, их очень мало, и цены значительно выросли. Если появляется серьезная работа, она достаточно быстро продается.

Картина Ивана Айвазовского была продана за 130 млн руб., став самой дорогой сделкой

Произошло очень еще серьезное расслоение между коллекционерами первого уровня и средним классом, который практически вымылся. Мы говорим о художниках второго ряда — это стоимость картин $10-30 тыс. Но надо сказать, что в такие турбулентные времена похожая ситуация возникает и на мировых площадках. В то же время я бы хотела отметить, что, наверное, впервые в истории у нас начинает формироваться очень цивилизованный, серьезный рынок современного искусства. Это появление нового поколения коллекционеров, новых денег, в том числе есть очень активные женщины, которые хотят инвестировать в своих современников».

Поток предметов искусства из-за рубежа также осложнили скачки валюты, отмечает директор аукционного дома Art Sale info Константин Бабулин. По его мнению, впрочем, рынок далек от истощения: «Стало меньше продаваться картин массового сегмента, до 1 млн руб. При этом произведения стали дешевле на 30-40%. Картины, которые стоят 5-10 млн руб. и выше, это так называемые топ-лоты, и плюс-минус количество хороших картин из года в год одинаковое. Да, стало сложнее, но все равно лоты завозят. Мы делаем оптимистичный прогноз.

Тем не менее продажи сильно подрезал курс доллара: мы рассчитывали на один курс и одни рублевые цены, а оказались в другой ситуации.

Второй момент: многие галереи стали переходить в состояние аукционов. Галерея никуда не спешит, а аукционы живут от конкретной продажи. Это значит, у галерей по старой схеме, по старой клиентской базе продажи остановились или сильно замедлились. Наше мнение, что это свидетельствует о не очень хорошем состоянии экономики. Покупателей немного, кстати говоря. Таких людей, которые готовы покупать, сейчас в районе 1-1,5 тыс. человек, причем из этой тысячи только человек сто покупают серьезные картины, исчисляемые миллионами. Вот и весь рынок».

Какие лоты русского искусства могут заинтересовать коллекционеров

В ближайшие месяцы коллекционеры вряд ли будут избавляться от своих запасов, на этом фоне рынок развернется на Восток, считает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Я когда-то узнавал такие цифры, что у нас, кажется, 95% общего объема произведений искусства в собственности государства, всего 5% на открытом рынке. Это, конечно, чудовищно мало. Мы — рынок более локальный, хотя сейчас я наблюдаю волнообразный рост числа аукционных домов. Все больше предметов, начиная от серебряных ложек, включаются в аукционный оборот среднего и низкого ценового уровня.

Все равно я смотрю на развитие рынка с оптимизмом. Рано или поздно мы включимся, я думаю, в восточную торговлю, начнем торговать с привлечением китайских, индийских предметов. Там громадный оборот. Часто ничего, я думаю, экстраординарного, нового на рынок выходить не будет. Дай бог здоровья всем коллекционерам, но если вдруг так называемая посмертная коллекция выйдет на рынок, мы какие-то можем ожидать результаты, хотя это процесс небыстрый.

За счет чего растут продажи искусства на аукционах

У нас не бывает, как на западном аукционном рынке. Например, несколько лет назад продавалась коллекция Пола Аллена, а у нас, если коллекция распродается, то частями. Я считаю, что коллекционеры не будут избавляться от чего-то, поскольку очень нестабилен рубль, а торговать мы можем, естественно, только за рубли внутри страны».

Прошлым летом, в частности, за 85 млн руб. была куплена картина «Девушка в сосновом бору» Ивана Шишкина. Благодаря этому, как писали СМИ, на российском рынке впервые появился аукционный дом с годовой выручкой свыше 1 млрд руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

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