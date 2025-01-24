Аукционам спрогнозировали кризис

Организаторы торгов ждут «истощения» арт-рынка в России. Спрос на коллекционные лоты стал заметно обгонять предложение, рассказали РБК владельцы агрегаторов и аукционных домов. В прошлом основной поток предметов искусства в Россию шел из Европы, Великобритании и США. Но теперь дилерам все труднее проходить комплаенс со стороны зарубежных площадок. Санкции также запрещают ввозить в Россию предметы роскоши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

В том числе на этом фоне обороты рынка выросли: площадки отчитываются, что за 2024-й заработали на 15-25% больше, чем годом ранее. По другим оценкам, сумма сделок увеличилась в полтора раза. Классическое русское искусство постепенно замещается на торгах современным российским, этот сегмент в ближайшие годы станет опорой для рынка, говорит эксперт и консультант Ирина Степанова, которая руководила российским офисом Sotheby's с 2016-го по 2024 год:

«Наш рынок еще находится в развитии, и большое количество русского классического искусства, авангарда 1960-80-х годов приходило к нам с Запада. Туда было в свое время увезено много вещей, много художников эмигрировало. Сейчас наиболее важные и значимые вещи музейного уровня исчезают с рынка, их очень мало, и цены значительно выросли. Если появляется серьезная работа, она достаточно быстро продается.

Произошло очень еще серьезное расслоение между коллекционерами первого уровня и средним классом, который практически вымылся. Мы говорим о художниках второго ряда — это стоимость картин $10-30 тыс. Но надо сказать, что в такие турбулентные времена похожая ситуация возникает и на мировых площадках. В то же время я бы хотела отметить, что, наверное, впервые в истории у нас начинает формироваться очень цивилизованный, серьезный рынок современного искусства. Это появление нового поколения коллекционеров, новых денег, в том числе есть очень активные женщины, которые хотят инвестировать в своих современников».

Поток предметов искусства из-за рубежа также осложнили скачки валюты, отмечает директор аукционного дома Art Sale info Константин Бабулин. По его мнению, впрочем, рынок далек от истощения: «Стало меньше продаваться картин массового сегмента, до 1 млн руб. При этом произведения стали дешевле на 30-40%. Картины, которые стоят 5-10 млн руб. и выше, это так называемые топ-лоты, и плюс-минус количество хороших картин из года в год одинаковое. Да, стало сложнее, но все равно лоты завозят. Мы делаем оптимистичный прогноз.

Тем не менее продажи сильно подрезал курс доллара: мы рассчитывали на один курс и одни рублевые цены, а оказались в другой ситуации.

Второй момент: многие галереи стали переходить в состояние аукционов. Галерея никуда не спешит, а аукционы живут от конкретной продажи. Это значит, у галерей по старой схеме, по старой клиентской базе продажи остановились или сильно замедлились. Наше мнение, что это свидетельствует о не очень хорошем состоянии экономики. Покупателей немного, кстати говоря. Таких людей, которые готовы покупать, сейчас в районе 1-1,5 тыс. человек, причем из этой тысячи только человек сто покупают серьезные картины, исчисляемые миллионами. Вот и весь рынок».

В ближайшие месяцы коллекционеры вряд ли будут избавляться от своих запасов, на этом фоне рынок развернется на Восток, считает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Я когда-то узнавал такие цифры, что у нас, кажется, 95% общего объема произведений искусства в собственности государства, всего 5% на открытом рынке. Это, конечно, чудовищно мало. Мы — рынок более локальный, хотя сейчас я наблюдаю волнообразный рост числа аукционных домов. Все больше предметов, начиная от серебряных ложек, включаются в аукционный оборот среднего и низкого ценового уровня.

Все равно я смотрю на развитие рынка с оптимизмом. Рано или поздно мы включимся, я думаю, в восточную торговлю, начнем торговать с привлечением китайских, индийских предметов. Там громадный оборот. Часто ничего, я думаю, экстраординарного, нового на рынок выходить не будет. Дай бог здоровья всем коллекционерам, но если вдруг так называемая посмертная коллекция выйдет на рынок, мы какие-то можем ожидать результаты, хотя это процесс небыстрый.

У нас не бывает, как на западном аукционном рынке. Например, несколько лет назад продавалась коллекция Пола Аллена, а у нас, если коллекция распродается, то частями. Я считаю, что коллекционеры не будут избавляться от чего-то, поскольку очень нестабилен рубль, а торговать мы можем, естественно, только за рубли внутри страны».

Прошлым летом, в частности, за 85 млн руб. была куплена картина «Девушка в сосновом бору» Ивана Шишкина. Благодаря этому, как писали СМИ, на российском рынке впервые появился аукционный дом с годовой выручкой свыше 1 млрд руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова