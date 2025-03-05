«Богомольцев» Васнецова выставят на аукционе в Москве за $1,5 млн

Ранее утерянное полотно художника Виктора Васнецова «Богомольцы» будет выставлено на торги в Московском аукционном доме 16 марта. Картина маслом на холсте оценивается в $1,5 млн, сообщили РБК в пресс-службе дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Васнецов Фото: Виктор Васнецов

В 2003 году произведение было приобретено на аукционе Sotheby’s за $50 тыс. Картина была представлена как работа неизвестного автора второй половины XIX века. В том же году она была передана в Русский дом, где эксперты установили, что полотно является утерянной вариацией произведения господина Васнецова «Нищие-певцы» 1873 года.

Публике «Богомольцы» были представлены в 2024 году в Русском музее. Показ картины приурочили к 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова. До конца марта работа будет оставаться в музее. После этого она перейдет в распоряжение победителя аукциона.

Всего в Московском аукционном доме будут представлены более 140 лотов. Среди них — «Пейзаж с волами» Ивана Айвазовского 1867 года, картина «Христос в терновом венце» Кузьмы Петрова-Водкина, датируемая 1900-ми годами и пять костюмных эскизов Константина Коровина.

Также будут представлены пейзаж Николая Рериха «Монголия. Камни и юрты» (1924-1928), графика Ильи Репина «Ширяев буерак на Волге», литография Марка Шагала «Моисей со скрижалями», картины Бориса Кустодиева «На прогулке» и «Улица в старой Руссе».