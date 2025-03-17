Александр Хинштейн рассказал о смятении после назначения главой Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после вступления в должность в мае 2024 года был в смятении из-за ряда проблем в регионе. В настоящее время ключевые проблемы удалось решить, заявил господин Хинштейн во время пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Когда пришел в область, был в смятении. Льготные лекарства, проваленные нацпроекты, 151 семья участников (СВО.— "Ъ") с июля не получила выплаты, "Авангард" (футбольный клуб.— "Ъ") на грани банкротства»,— сказал врио губернатора (цитата по РБК).

Кроме того, в регионе также были проблемы с застройкой и оформлением проектной документации. «Я такого не видел, чтобы сооружения начинались со стоимости 2,3 млрд руб., а сейчас оценивается в 9 млрд руб.»,— добавил глава региона. По его словам, проектная документация могла быть полностью переделана уже после начала строительства.

Несмотря на ряд решенных проблем, «сказать, что ситуация стала кардинально иной, нельзя», утверждает господин Хинштейн. В частности, из-за дефицита бюджета региона.

Сегодня, 17 марта, Александр Хинштейн раскритиковал исполняющего обязанности главы Суджанского района Юрия Дмитрюкова за пассивность при выдаче жилищных сертификатов за пострадавшие от боев с вооруженными силами Украины дома. В январе господин Хинштейн заявлял, что не может доверять чиновникам и представителям государства, которые работают в регионе. Он сказал, что в отношении некоторых из них уже были направлены материалы в правоохранительные органы.

О ситуации в Курской области — в материале «Ъ» «Победители не судят».