Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района за пассивность

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал исполняющего обязанности главы Суджанского района Юрия Дмитрюкова за пассивность при выдаче жилищных сертификатов за пострадавшие от боев с вооруженными силами Украины дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно отчету врио заместителя губернатора Владимира Базарова, к сегодняшнему дню выдан 7131 жилищный сертификат, а также согласован список на получение еще порядка 2,7 тыс. «Мы заканчиваем предыдущий перечень жилых помещений, который направляли в федеральные органы. И закончить его нам мешает Суджанский район. Не предоставлено 511 учетных дел, все остальные районы отработали»,— пояснил господин Базаров. Врио губернатора поинтересовался у подчиненного, запрашивала ли администрация района у области помощь. По словам Владимира Базарова, обращений от местных чиновников не было.

«В общем это все выглядит очень странно,— сказал Александр Хинштейн.— Наиболее пострадавший район по сути эту работу проваливает. Объяснить это объективными причинами невозможно, потому что целый ряд других районов находятся в аналогичном состоянии — органы власти не находятся непосредственно на месте и временно перемещены». Врио губернатора предупредил главу Суджанского района об ответственности за пассивность, которая влечет за собой рост социального напряжения и возмущения людей.

Юрий Дмитрюков возглавляет Суджанский район с начала декабря прошлого года. Предыдущий глава Александр Богачев оставил должность после критики со стороны местных жителей, покинувших свои дома из-за вторжения вооруженных сил Украины в августе. Основная часть Суджанского района, которая была занята ВСУ, к сегодняшнему дню освобождена.

О ситуации в Курской области читайте в репортаже корреспондента «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж