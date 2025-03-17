Вучич: в Сербии не будет копии Майдана

На фоне протестов в Сербии глава государства Александр Вучич заявил, что Майдан в стране невозможен. По его словам, стране удалось сохранить стабильность, несмотря на многочисленные попытки ее дестабилизировать. Об этом господин Вучич сказал в видеообращении в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Копия Майдана не пройдет! Победит Сербия!» — говорится в подписи к публикации.

По словам президента, сербские власти не применяли против протестующих звуковую пушку. «Вы выдумали очередную злую ложь, думая, что с ее помощью вы сможете сломить Сербию»,— отметил Александр Вучич. Расследование по этому делу будет завершено в течение 48 часов.

Сегодня, 17 марта, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что власти Сербии смогли предотвратить эскалацию и скатывание страны в острое кризисное противостояние.

5 марта в Белграде прошел самый массовый за последнее десятилетие митинг протеста, в котором приняли участие, по разным данным, от 100 тыс. до 300 тыс. человек. Сербские власти заранее назвали его «готовящейся цветной революцией» и предупреждали, что насилие в этот день неизбежно. В действительности акция прошла без серьезных инцидентов.

Массовые митинги в Сербии начались в ноябре 2024 года после того, как 15 человек погибли из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде. Незадолго до этого вокзал реконструировали. Активисты требовали привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии.

Подробнее о ситуации в стране — в материале «Белградский протест установил рекорд массовости».