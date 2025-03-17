Посол РФ: власти Сербии предотвратили эскалацию и кризис в стране

Власти Сербии смогли предотвратить эскалацию и скатывание страны в острое кризисное противостояние. Об этом в понедельник, 17 марта, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Боцан-Харченко (в центре)

Фото: @ABocanHarcenko Александр Боцан-Харченко (в центре)

Фото: @ABocanHarcenko

«Сейчас обстановка спокойная»,— сказал господин Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24». «Ситуация полностью, собственно с субботы, находится и остается под контролем властей, и каких-то вспышек или проявлений протестов, неповиновения не наблюдается».

Такое положение вещей свидетельствует о том, что властям Сербии удалось сохранить стабильность, отметил российский дипломат. По его словам, «власти, президент прежде всего, соответствующие службы, правительство предотвратили переход той черты, за которой начинается эскалация, за которой возможно кровопролитие и скатывание страны в такое острое гражданское кризисное противостояние».

15 марта в Белграде прошел самый массовый за последнее десятилетие митинг протеста, в котором приняли участие, по разным данным, от 100 тыс. до 300 тыс. человек. Сербские власти заранее назвали его «готовящейся цветной революцией» и предупреждали, что насилие в этот день неизбежно. В действительности акция прошла без серьезных инцидентов.

Массовые митинги в Сербии начались в ноябре 2024 года после того, как 15 человек погибли из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде. Незадолго до этого вокзал реконструировали. Активисты требовали привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии. Премьер Сербии Милош Вучевич на фоне протестов подал в отставку.

Подробнее о ситуации в стране — в материале «Белградский протест установил рекорд массовости».

Анастасия Домбицкая