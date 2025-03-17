Пожар на полигоне в Новороссийске засыпают грунтом
В Новороссийске пожар на полигоне тушат уже четвертый день
Более 23,4 тыс. куб. м грунта использовали спасатели для ликвидации возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске. Об этом сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на заместителя главы города Александра Гаврикова.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Очаги продолжают проливать водой и засыпать грунтом. Площадь пожара составляет 2,1 тыс. кв. м. В тушении огня задействовано порядка 30 спасателей, работают 40 единиц спецтехники: автоцистерны, самосвалы, водовозки, бульдозеры и экскаваторы.
Пожар возник 13 марта. На территории жилой застройки станицы Натухаевской зафиксированы превышения ПДК по взвешенным веществам, в районе дачного поселка Щелба — по угарному газу и диоксиду серы.