В Новороссийске из-за пожара на полигоне превышена ПДК вредных веществ

На территории жилой застройки станицы Натухаевской выявлены превышения ПДК по взвешенным веществам, на территории жилой застройки дачного поселка Щелба — по СО, SO2. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Согласно исследованиям, в остальных населенных пунктах вблизи Новороссийска превышения вредных веществ в воздухе не выявлены.

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске произошел 13 марта. Сейчас, по словам заместителя главы города Александра Гаврикова, спасатели продолжают тушить очаги возгорания, засыпая их грунтом и проливая водой. Площадь пожара составляет 2,1 тыс. кв. м.

Алина Зорина